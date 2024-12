Serie C, Girone C: Monopoli travolgente, 4-0 al Taranto al “Veneziani”

FRANCESCO LOIACONO - Il Monopoli si impone con un netto 4-0 sul Taranto nella diciannovesima giornata del girone C di Serie C. Una prestazione dominata dai biancoverdi, che confermano il loro ottimo momento, portandosi a soli due punti dalla vetta occupata dal Benevento.Primo tempo a senso unicoLa squadra di casa parte forte e sblocca il risultato già al 5’: Grandolfo, lasciato libero in area, incorna di testa su preciso cross di Bruschi. Al 19’ lo stesso Grandolfo sfiora il raddoppio, ma è solo questione di tempo. Al 25’, infatti, il Monopoli ottiene un calcio di rigore per un fallo di Mastromonaco su Bruschi: dagli undici metri, lo stesso Bruschi non sbaglia e firma il 2-0.Passa appena un minuto e il Monopoli cala il tris: Bulevardi serve un pallone perfetto per Bruschi, che si esibisce in una splendida mezza rovesciata al volo di destro, lasciando di stucco il portiere avversario.Secondo tempo di gestione e spettacoloNel secondo tempo, il Taranto prova a reagire con un’occasione per Garracino al 1’, ma senza fortuna. Il Monopoli non si accontenta e al 10’ va vicino al poker con un tiro di Bulevardi, che colpisce il palo. Al 23’ e al 28’ altre due chance sprecate, rispettivamente da Yeboah e Zigon.La quarta rete arriva però al 43’: Bulevardi, ancora protagonista, mette un cross perfetto in area, dove Pace si coordina per un tocco al volo di destro che chiude i giochi.Classifica: Monopoli a -2 dalla vetta, Taranto in fondoCon questa vittoria, il Monopoli sale al secondo posto in classifica con 35 punti, a due lunghezze dal Benevento, che cade sorprendentemente in casa contro il Giugliano (0-1 al “Vigorito”). La situazione è drammatica per il Taranto, ultimo con appena 3 punti.Un risultato che lancia il Monopoli come uno dei principali contendenti per il primato e alimenta le speranze dei tifosi biancoverdi in vista del girone di ritorno.