Nardò, circolo nautico 'La Lampara asd' premiato per i risultati sportivi

NARDO' - Il Circolo nautico “La Lampara asd” di Santa Caterina premiato per l’impegno sportivo e i risultati ottenuti. E’ avvenuto nei giorni scorsi presso la sala consiliare del Comune di Nardò, dove l'amministrazione comunale, nella persona del presidente del Consiglio con delega allo Sport Antonio Tondo, ha consegnato una targa al Circolo sia per i prestigiosi risultati sportivi conseguiti negli ultimi mesi, in particolare nel campo della vela – con alcuni giovanissimi atleti, nella fattispecie Marina Murri e Pietro Colazzo, piazzatisi sul podio di importanti competizioni nazionali – ma pure nelle attività didattiche e formative.Un feeling, quello tra Comune di Nardò e Circolo – come ha avuto modo di annunciare il presidente Tondo – che potrebbe presto sostanziarsi nell’istituzione di una scuola di vela permanente destinata al para sailing, disciplina sportiva per persone diversamente abili. La soddisfazione del presidente del Circolo Domenico Falco: “Grazie al Comune di Nardò, ai genitori dei nostri giovani atleti, allo staff tecnico e amministrativo del Circolo, al consiglio direttivo che sostiene la priorità delle attività sportive”.