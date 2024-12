Natale 2024 all'Abbazia di Santa Maria di Cerrate

credits: FAI





Le strine, canti di Natale della tradizione salentina



29 dicembre, ore 10.30



Domenica 29 dicembre alle ore 10.30 le strine, nate come canti rituali di questua eseguiti in griko e in dialetto durante il periodo natalizio, torneranno a riempire di musica e parole l’antica Abbazia di Santa Maria di Cerrate, grazie alle voci di Antonio Castrignanò, Rocco Nigro e Luigi Marra. Riannodando antiche tradizioni natalizie, tra sacro e profano, verranno proposte le più rappresentative strine del repertorio musicale salentino. L’esibizione sarà preceduta da una breve introduzione sulla storia e sul significato dei singoli canti. Un tempo, i contadini-cantori, approfittando di una fase di tranquillità nel lavoro dei campi, si riunivano in gruppo e si recavano presso le case signorili e padronali, di paese in paese o di masseria in masseria, per cantare gli eventi che hanno accompagnato la nascita di Gesù. I cantori eseguivano i canti con alcuni strumenti musicali, quali l’organetto, la zampogna, il violino, il tamburello, e chiedevano in cambio dei doni (strine) da parte degli ascoltatori. Alle ore 9 sarà celebrata la Santa Messa; a seguire alle ore 10.30, con l’apertura di tutto il complesso abbaziale, prenderanno il via i canti. Evento fino a esaurimento posti; consigliata la prenotazione online.



La cartapesta, un'arte da tutelare e tramandare



3 gennaio 2025, ore 16.30



Nel contesto della storia artistica salentina, la cartapesta ricopre un ruolo di grande centralità: sviluppatasi nel corso del XVII secolo come tecnica decorativa, si è trasformata in poco tempo in una vera e propria forma d’arte per abbellire palazzi, chiese e altri ambienti sacri. Venerdì 3 gennaio alle ore 16.30 l’Abbazia di Cerrate ospiterà Caterina Ragusa, grande esperta del settore, che racconterà al pubblico l’importanza e la longevità di quest’arte. Partendo dall’analisi iconografica del Presepe del maestro Luigi Guacci (1871–1934), esposto in Abbazia in occasione del Natale, e proseguendo con la descrizione di altre opere di maestri cartapestai, realizzate tra Ottocento e Novecento, la storica dell’arte ne indagherà le origini e, in una prospettiva contemporanea, presenterà una tradizione del tutto rinnovata, grazie a giovani artigiani e designer.



Una calza tira l'altra



4 e 5 gennaio 2025, ore 10.30



In attesa dell’Epifania, sabato 4 e domenica 5 gennaio, alle ore 10.30, è in programma all’Abbazia di Cerrate un evento per bambini dai 4 ai 9 anni, tutto dedicato alla “calza della Befana”, tra tradizione e modernità. L’attività inizierà con una lettura sulla tradizione popolare salentina della Befana, animata da un cantastorie, con immagini che scorrono all'interno di un piccolo teatrino. A seguire, i piccoli partecipanti, muniti di calzettoni di lana, raccoglieranno arance e mandarini direttamente dall’agrumeto per riempire la calza de na fiata (di una volta), insieme a noci, mandorle e un po’ di carbone! Sarà l’occasione per riannodare i ricordi di usi e costumi dei nostri nonni. Infine, davanti a un grande camino, ogni bambino potrà decorare la propria calza “moderna”, giocando con la propria fantasia e con materiali di riciclo. Sarà la Befana, la notte tra il 5 e il 6 gennaio, a riempirla di dolci, regali e tanta felicità. Ogni bambino dovrà portare un calzettone di lana, tanto largo da far entrare anche arance e mandarini.



E inoltre:



Appuntamento a cura della Parrocchia San Nicola di Myra (detta Chiesa greca) di Lecce



Santa Messa in rito bizantino



14 dicembre, ore 16



Sabato 14 dicembre alle ore 16 si terrà la celebrazione della Santa Messa in rito bizantino a cura della Parrocchia San Nicola di Myra (detta Chiesa greca) di Lecce. Al termine, si riprenderanno alcune delle tradizioni natalizie tipiche del rito.



Appuntamenti a cura della Parrocchia Mater Domini di Squinzano



Santa Messa della Veglia di Natale



Martedì 24 dicembre, ore 23.45



Martedì 24 dicembre alle ore 23.45 appuntamento con la Messa della Veglia di Natale. La Santa Messa sarà a cura della Parrocchia San Nicola – Mater Domini di Squinzano. Ingresso fino a esaurimento posti.



Un “Segno Ammirabile”, percorso teatrale sul Natale con gli occhi del Poverello di Assisi 27, 28, 29 e 30 dicembre, dalle ore 17 alle 21



Dal 27 al 30 dicembre, dalle ore 17 alle 21, verrà proposto il percorso teatrale sul Natale “Segno Ammirabile”, a opera della Parrocchia San Nicola – Mater Domini di Squinzano. Per informazioni e prenotazioni telefonare al numero 347/6110610.



In più, i visitatori potranno curiosare nel Negozio FAI dell’Abbazia di Santa Maria di Cerrate lasciandosi ispirare per gli acquisti natalizi. Tra le proposte regalo una accurata selezione di libri, prodotti gastronomici realizzati con le materie prime provenienti dai Beni del Fondazione, come le marmellate di agrumi antichi del Giardino della Kolymbethra, l’olio extravergine di oliva dagli ulivi secolari della Baia di Ieranto e il sale integrale delle Saline Conti Vecchi. Doni esclusivi, originali e “di valore”, anche perché l’acquisto va a sostegno delle attività del FAI volte alla tutela e alla valorizzazione del suo straordinario patrimonio d’arte e natura. Gli Iscritti FAI avranno l’opportunità di usufruire del 10% di sconto su tutti i prodotti in vendita.



Con il Patrocinio del Comune di Lecce.



