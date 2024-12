Torna a Bari il Salone dello Studente con l’edizione n.33

BARI - Torna il Salone dello Studente a Bari con la sua edizione numero 33: per tre giorni, 4, 5 e 6 dicembre, la città pugliese diventa la capitale dell’orientamento (Fiera del Levante, ingresso pedonale Edilizia in via di Maratona, angolo via Verdi, 9.00-13.30, ingresso gratuito). L’evento, al quale parteciperanno circa 40mila ragazzi e ragazze in cerca di idee, consigli e suggerimenti per le proprie scelte post-diploma, sarà inaugurato il 4 dicembre alle 10.30 da Domenico Ioppolo, amministratore delegato di Campus, insieme a Sebastiano Leo, assessore Formazione e Lavoro di Regione Puglia e Vito Lacoppola, assessore alla Conoscenza, del Comune di Bari.“Il Salone di Bari ha una lunga storia che parte dal 1992”, ricorda Ioppolo, “ed è un appuntamento molto atteso da tutti gli studenti pugliesi e non solo, grazie alla sua capacità di attrarre scuole dal territorio circostante, confermandosi così la più importante manifestazione di orientamento del Sud Italia”.Un territorio che vede il 35% degli studenti cambiare regione per studiare dopo la maturità, gran parte diretti verso le grandi università del Nord. Notizia recente lo stanziamento di 1,36 milioni di euro da parte del Mur agli atenei pugliesi a sostegno degli studenti fuorisede.Università e altro. In Fiera i ragazzi potranno trovare università, ITS Academy, scuole di alta formazione, accademie e altri enti formativi con le loro proposte di corsi e piani di studio. Tutte le università pugliesi saranno presenti: Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Politecnico di Bari, Università di Foggia, Università del Salento, Università LUM Giuseppe De Gennaro. A rafforzare la presenza territoriale, offrendo così un ampio sguardo su tutte le possibilità di scelta, ci saranno gli ITS Academy della Puglia, Sitam Lecce, SSML Bona Sforza, Cris, Centro ricerca istruzione e sviluppo – Cittadella universitaria Poggiardo, My English School, Nouvelle Esthètique Académie. Pronti a dispiegare la propria offerta formativa anche università e scuole nazionali e internazionali.Al Salone i giovani potranno informarsi anche sulle possibilità di partecipare al Servizio Civile Universale, grazie alla presenza del Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio Civile Universale della Presidenza del Consiglio dei ministri. All’interno dello stand del Ministro per lo Sport e i Giovani, giovani volontari impegnati in progetti di Servizio Universale in Puglia racconteranno l’esperienza che stanno vivendo. I giovani interessati potranno seguire inoltre un percorso di orientamento per verificare i propri interessi, essere indirizzati sui progetti che corrispondono alle proprie aspettative, effettuare una simulazione di un colloquio di selezione, scoprire come individuare un progetto di servizio civile utilizzando il motore di ricerca del sito del Dipartimento. Tre i workshop in programma dal titolo “Dai forma al tuo futuro” nei quali verranno presentati strumenti e incentivi per i giovani.I temi del sociale saranno anche declinati nella visione di un mondo senza plastica con PlasticFree che racconterà ai giovani le proprie iniziative di pulizia ambientale e di salvataggio delle tartarughe marine.I temi. I ragazzi e le ragazze potranno scoprire quali sono le professioni del futuro, in particolare quelle più social e green, conoscere le possibili carriere nel campo dell’arte, del design e degli eventi, potranno seguire i consigli dello psicologo dell’orientamento Sergio Bettini che insegnerà loro come Decidere in condizioni d’incertezza e di Monica Cozzolino, OSM Education, che offrirà loro La bussola per orientarsi nel proprio futuro professionale (5 dicembre, 11.20, Sala Verde) potranno capire come si svolgeranno le lezioni di educazione finanziaria a scuola. E a proposito di questa materia, fondamentale per la crescita dei giovani, potranno seguire il podcast di PodClass “4 soldi da investire”.Sempre dedicato ai temi della finanza e dell’economia in classe il convegno: Educazione finanziaria, prospettive per il futuro (4 dicembre, 10.55, Sala Viola) con Rossella Dituri, BPPB, Marina Montepilli, Alleanza Assicurazioni, Domenico Ioppolo, Campus. Modera Angela Miola di Aief, Associazione italiana educatori finanziari.E ancora il gaming in formato studente con l’escape room FinOra!, un gioco incentrato sulle conoscenze finanziarie, a cura di Campus, Milano Finanza e Aief, e con GenL, il videogame sui temi del lavoro e della legalità presentato dai Consulenti del Lavoro.Il Salone per i docenti. Un percorso di incontri e appuntamenti è riservato agli insegnanti che accompagnano le proprie scolaresche in visita al Salone: approfondimenti sull’insegnamento dell’educazione finanziaria a scuola, a cura di Aief, e le nuove modalità dell’orientamento. Gli incontri sono validi ai fini della formazione permanente. Ai docenti è riservato inoltre lo spazio La Casa del Prof dove potranno rilassarsi, nell’attesa che i ragazzi visitino il Salone, bere un caffè, leggere i quotidiani del Gruppo Class Editori e sfogliare guide e manuali di orientamento e di tecniche didattiche.