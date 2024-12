Natale 2024 a Mesagne: gli appuntamenti di domani

MESAGNE - L’aria di festa continua a Mesagne domenica 15 dicembre, tanta musica e la magia dei presepi avvolgeranno la città. Ecco gli appuntamenti.Con partenza dalla Villa comunale alle 18, direzione piazze e vie del centro storico, è atteso il percorso musicale itinerante della “Banda di Babbo Natale”: a cura di “Me Art – Ets”, le irresistibili melodie della tradizione faranno da sottofondo musicale allo scenario di luminarie, mercatini e pista di ghiaccio. Al Teatro comunale, si terrà il concerto musicale con gli allievi e i maestri della scuola "Tempo di Musica – Fabio Caponegro Music School": brani natalizi, ma non solo, e musicisti di tutte le età, provenienti da diversi Comuni della provincia di Brindisi.Si inizia alle ore 19:30 e l’ingresso è libero. Dalle 18 alle 21, continua il tour “I presepi nel cuore” con le originali creazioni artistiche dedicate alla natività e distribuite nel suggestivo percorso che include Arco Porta Grande, via Eugenio Santacesaria, piazza Criscuolo, via Antonio Profilo e piazza Commestibili.Mesagne apre le porte a cittadini e visitatori nel periodo più magico dell’anno.