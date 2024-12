Natale al centro commerciale AppiAntica, anche oggi tanti eventi per i bambini

Continua il concorso per vincere ricchi premi, c’è tempo fino al 23 dicembre





MESAGNE (BR) - L’atmosfera natalizia al centro commerciale AppiAnticA continua ad accendere di magia il Natale dei bambini e delle famiglie con gli eventi in programma oggi. C’è tempo fino al 23 dicembre per partecipare al concorso a premi "Le magiche sfere di Natale".





Le attività per bambini e le visite di Babbo Natale proseguiranno oggi, dalle 17:00 alle 20:00. Ci sarà l'appuntamento con la spettacolare Christmas Parade, 30 figuranti in costume che trasformeranno la Galleria in un teatro di magia e colori. Lunedì 23 dicembre, il gran finale con la suggestiva Christmas Snowflake, una sfera di neve in movimento che regalerà un’atmosfera fiabesca all’intero centro commerciale.