Natale Nojano 2024: tutti gli eventi e le novità

NOICATTARO - La città di Noicàttaro si prepara a vivere le festività natalizie con un ricco palinsesto di appuntamenti realizzato in collaborazione con le associazioni del territorio.“Anche quest’anno abbiamo voluto intraprendere un percorso condiviso nella programmazione delle attività mediante un’interlocuzione costante con le associazioni locali che hanno contribuito all’organizzazione del programma natalizio. Vivere il Natale, anche quest’anno, vorrà dire condividere con la rete di attori del territorio, la nostra comunità”, spiega l’assessore allo Sviluppo del Territorio Germana Pignatelli.Si comincia con la tradizionale accensione del presepe e dell’albero natalizio in piazza Umberto I, domenica 8 dicembre alle ore 20:00 e, a seguire, con il concerto in piazza a cura della Confraternita dell’Immacolata e l’inaugurazione del presepe all’Immacolata (chiesa dell’Immacolata, dal 9 dicembre al 6 gennaio).“Ispirato all’anno del Giubileo, il presepe in piazza Umberto I sarà un auspicio per ognuno di noi affinchè si possa costruire la pace in ogni angolo del mondo. Per questo motivo saranno rappresentate quattro bandiere che ricordano alcune delle guerre in corso nel mondo e altre per inneggiare alla pace. Un messaggio che non possiamo mai ignorare, ancor più nel periodo natalizio”, dichiara il sindaco di Noicàttaro, Raimondo Innamorato.Particolarmente importante sarà, quest’anno, il coinvolgimento della Biblioteca Comunale nelle attività natalizie, con l’inaugurazione della Casa di Babbo Natale, giovedì 12 dicembre, che sarà ospitata proprio negli spazi rinnovati della Divittorio. Ancora la biblioteca sarà protagonista di serate di giochi da tavola, tombolate, laboratori, spettacoli di burattini e momenti musicali dedicati ai più piccoli. Non mancheranno i tradizionali mercatini di Santa Lucia, giochi e attrazioni in piazza Umberto e gli spettacoli nel Teatro Cittadino, in particolare il progetto Muse - Musica, Danza e Teatro.“Una novità di quest’anno è il coinvolgimento nella programmazione natalizia del Locus Festival con il progetto Muse con due appuntamenti nel peculiare Teatro Cittadino di Noicàttaro: il primo si terrà domenica 15 dicembre e prevederà un laboratorio intensivo gratuito a cura di ResExtensa Dance Company con Elisa Barucchieri. L’evento fungerà da preludio alla produzione di un nuovo spettacolo di danza dal titolo “Olivum”, ispirato dalla storia del teatro stesso che lo ospita, ex frantoio ipogeo. Il secondo appuntamento di Muse sarà organizzato dal 19 al 21 dicembre dalla Compagnia Licia Lanera che terrà un laboratorio intensivo gratuito destinato ad attori professionisti dal titolo “Miniature” e che porterà alla produzione di “James”, il nuovo spettacolo teatrale della compagnia, la cui drammaturgia e regia sarà firmata da Licia Lanera”, racconta l’assessora Pignatelli.La programmazione si conclude a metà gennaio, dopo la tradizionale consegna delle calze in occasione dell’Epifania.“Nelle prossime settimane potremo vivere a Noicàttaro una speciale atmosfera che renderà ancora più peculiari i luoghi identitari della nostra città come il teatro, la piazza, la biblioteca e il centro storico. Vi aspettiamo a Noicattaro", conclude il sindaco Raimondo Innamorato.