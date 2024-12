Ostuni, l’evento 'Progetto Easy Go in Azione: dal 2024 al 2025, traguardi raggiunti e obiettivi futuri' presso il Grand Hotel Masseria Santa Lucia

Venerdì 3 gennaio 2025, presso il Grand Hotel Masseria Santa Lucia, ad Ostuni, un’occasione per valorizzare i risultati ottenuti nel 2024, promuovere collaborazioni tra esperti del settore sociosanitario ed educativo, e tracciare nuovi obiettivi per il 2025





OSTUNI (BR) - Venerdì 3 gennaio 2025, dalle ore 17:30 alle ore 20:30, presso il Grand Hotel Masseria Santa Lucia, ad Ostuni, il Centro Diagnostico Ippolito e il Progetto Easy Go organizzano un evento per fare il punto sui risultati raggiunti nel 2024 e delineare gli obiettivi futuri per il 2025. L’incontro, intitolato "Progetto Easy Go in Azione: dal 2024 al 2025, traguardi raggiunti e obiettivi futuri", si propone di creare un dialogo costruttivo tra i principali attori del settore sociosanitario ed educativo.





Un impegno concreto per il territorio





Il Progetto Easy Go, nato nel 2023, durante l’emergenza Covid-19, con servizi di trasporto sociale per anziani e disabili, si è evoluto nel tempo, ampliando la propria missione per rispondere alle crescenti necessità della comunità. Oggi rappresenta una realtà consolidata che offre servizi innovativi e multidisciplinari per bambini, adolescenti, famiglie e anziani.





L’evento si pone l’obiettivo di





- Presentare i principali traguardi raggiunti nel 2024, come l’incremento delle attività di supporto psicologico per adolescenti, l’apertura di nuove sedi a Ceglie Messapica e Carovigno e il rafforzamento dei servizi di logopedia e riabilitazione.

- Promuovere la collaborazione tra professionisti del territorio per costruire una rete integrata di supporto sociosanitario ed educativo.

- Sensibilizzare scuole, insegnanti, medici e operatori sociali sull’importanza di un approccio multidisciplinare per affrontare le sfide educative e sanitarie del territorio.





Programma dettagliato





Ore 17:30 – 20:30

- 17:30 – Accoglienza dei partecipanti

- 17:45 – Saluti istituzionali a cura del Presidente Antonio Ippolito

- 18:00 – Introduzione e conduzione dei lavori a cura di Alessandro Nardelli, Direttore di In Puglia 24

- 18:15 – Intervento della moderatrice, Dr.ssa Jennifer Salonna, Psicologa clinica e Referente Territoriale del Progetto Easy Go 2.0

Interventi dei relatori

- 18:30 – Dr. Giuseppe Perrone, Medico Geriatra: "L’importanza dell’approccio multidisciplinare nella cura degli anziani"

- 18:45 – Dr.ssa Giorgia Carella, Dietista: "Educazione alimentare e benessere psicofisico"

- 19:00 – Dr.ssa Ombretta Urso, Logopedista: "Logopedia e disturbi del linguaggio: un supporto fondamentale per bambini e adulti"

- 19:15 – Dr.ssa Angela Sardella, Assistente Sociale: "L’importanza del lavoro di rete nei servizi sociosanitari"

- 19:30 – Dr.ssa Roberta Marseglia, Coordinatrice dei Servizi Educativi: "Innovazione e inclusività nei percorsi educativi specialistici"

- 19:45 – Sessione di domande e risposte dal pubblico e chiusura dei lavori





Progetto Easy Go 2024 - Un anno di crescita e cambiamento





Nel 2024, il Progetto Easy Go ha raggiunto traguardi significativi:

- Supporto psicologico per adolescenti: Una collaborazione con il Liceo Punzi di Cisternino ha evidenziato un crescente bisogno di supporto psicologico tra i giovani, portando a un incremento di richieste da parte di adolescenti e famiglie.

- Logopedia e terapia ABA: I servizi per bambini con disturbi dell’apprendimento, del linguaggio e dello spettro autistico si sono ampliati grazie all’introduzione di metodologie avanzate come la terapia ABA.

- Servizi educativi specialistici: Dopo l’esperienza maturata durante la pandemia con il doposcuola specialistico, il Centro si è affermato come punto di riferimento per studenti con bisogni educativi speciali.

- Espansione territoriale: L’apertura di sedi dislocate a Ceglie Messapica e Carovigno ha permesso di rispondere alle crescenti richieste di utenti provenienti da diversi comuni limitrofi.





Progetto Easy GO 2025 - Un futuro di innovazione e inclusività





Per il 2025, il Progetto Easy Go punta a consolidare la propria posizione come centro di eccellenza a livello provinciale, con l’aspirazione di diventare un riferimento per la cura e il supporto dei disturbi del comportamento alimentare e delle problematiche psicologiche di bambini e adolescenti.





INFORMAZIONI:

Centro Diagnostico Easy Go – Corso Mazzini n. 168, Ostuni

+393775945653