Ostuni si mobilita per le famiglie indigenti, donazioni e solidarietà alla Casa della Musica

OSTUNI (BR) - Nel pomeriggio di domani 21 dicembre 2024, dalle ore 16 alle 18, presso la Casa della Musica, il Comune di Ostuni, in collaborazione con la Croce Rossa Italiana, organizzerà una giornata dedicata alla solidarietà natalizia, con la distribuzione di donazioni alle famiglie indigenti della nostra città.





L’iniziativa prevede la consegna di abbigliamento per bambini, giocattoli e generi alimentari, raccolti grazie al generoso contributo di associazioni locali come Le Radici del Sud, i Lion’s, CAR 2000 e Vallefiorita. Un gesto concreto di supporto per garantire un Natale sereno anche a chi si trova in difficoltà. Ad arricchire l’evento, sarà presente un’area interamente dedicata ai bambini, con giochi, attività ludiche e momenti di animazione che porteranno gioia e magia nell’aria. La Casa della Musica si trasformerà in un luogo dove il calore umano e lo spirito natalizio si intrecciano, creando un’atmosfera unica di condivisione.





"Il Natale è il momento dell’anno in cui la comunità si stringe maggiormente attorno a chi ha bisogno" ha dichiarato l’assessore alle politiche sociali del Comune di Ostuni Antonella Turco "Questo evento è un segno tangibile della grande attenzione che Ostuni riserva alle sue famiglie più fragili, grazie anche alla collaborazione di tante realtà del territorio. L’iniziativa – prosegue l’assessore Turco - vuole essere un messaggio di speranza e un invito a guardare al futuro con fiducia, in linea con lo spirito di condivisione che il Natale rappresenta. Per i bambini, simbolo di innocenza e speranza, sarà un pomeriggio speciale, mentre per le famiglie sarà l’occasione per sentire il calore di una comunità unita".





Ostuni, la Città Bianca, ancora una volta si distingue per la sua capacità di unire tradizione e solidarietà, creando momenti che resteranno nel cuore di tutti i partecipanti. Un gesto che ricorda quanto sia importante donare e condividere, non solo durante le feste, ma ogni giorno dell’anno.