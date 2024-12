Ostuni, il giorno di Natale il concerto delle Harlem Sisters of Gospel presso la Basilica Concattedrale Santa Maria Assunta

OSTUNI (BR) - Ostuni si prepara a vivere una serata magica nel cuore del Natale. Mercoledì 25 dicembre, alle ore 20:00, le suggestive atmosfere della Basilica Concattedrale Santa Maria Assunta accoglieranno il concerto delle straordinarie Harlem Sisters of Gospel. - Ostuni si prepara a vivere una serata magica nel cuore del Natale. Mercoledì 25 dicembre, alle ore 20:00, le suggestive atmosfere della Basilica Concattedrale Santa Maria Assunta accoglieranno il concerto delle straordinarie Harlem Sisters of Gospel.





Fondato nel 2014 da Sebrina e Becky, amiche di lunga data e originarie di Harlem, il gruppo gospel rappresenta un omaggio al loro quartiere natale e alla tradizione musicale afroamericana. Da allora, si sono esibite in tutta Italia, portando il loro inconfondibile stile a eventi cristiani, messe, festival jazz e concerti gospel.





Ispirate da leggende come Aretha Franklin, The Clark Sisters e Mahalia Jackson, le Harlem Sisters of Gospel offriranno un repertorio che spazia dai classici intramontabili come Oh Happy Day e Swing Low Sweet Chariot ai brani del celebre musical Sister Act 2. Durante le festività natalizie, il loro show si arricchisce di emozionanti pezzi a tema come Silent Night e Feliz Navidad, regalando al pubblico momenti di pura magia.





Il gospel, nato come espressione musicale delle comunità afroamericane, trova una sintonia speciale con le chiese, luoghi di spiritualità e raccoglimento che, a Natale, si trasformano in cornici ideali per celebrare la nascita di Gesù attraverso la musica. Le chiese, infatti, amplificano il messaggio universale di gioia, pace e speranza che il gospel porta con sé, rendendo i concerti natalizi un’esperienza unica e profondamente emozionante.





Con il loro carisma, Sebrina e Becky coinvolgeranno grandi e piccini in una serata di musica, gioia e condivisione, invitando tutti a cantare e ballare al ritmo del gospel. Non mancate all’appuntamento con questa straordinaria performance: una celebrazione unica del Natale.