Ostuni, UILDM e Fondazione Telethon insieme anche a Natale: a dicembre lo stand a Viale Pola

- Si rinnova anche quest’anno l’impegno di UILDM per le malattie genetiche rare. Con lo slogan "La ricerca ci sta a cuore", UILDM e Fondazione Telethon saranno ancora una volta insieme anche a Natale, per continuare a sostenere la ricerca e il lavoro incessante dei ricercatori italiani impegnati in progetti sulle distrofie e le altre malattie neuromuscolari.