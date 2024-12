Copertino, incontro con la scrittrice Rosalba Fantastico di Kastron

COPERTINO (LE) - La Città di Copertino, con la presenza del sindaco, dott. Vincenzo De Giorgi, dell'assessore alla cultura, Riccardo D'Ostuni e di tutta l'amministrazione comunale, è orgogliosa di accogliere nuovamente Rosalba Fantastico di Kastron, oggi 6 dicembre presso la Sala Civica per la presentazione della sua ultima pubblicazione "Ai margini del Mistero" - G.C.L. edizioni. - La Città di Copertino, con la presenza del sindaco, dott. Vincenzo De Giorgi, dell'assessore alla cultura, Riccardo D'Ostuni e di tutta l'amministrazione comunale, è orgogliosa di accogliere nuovamente Rosalba Fantastico di Kastron, oggi 6 dicembre presso la Sala Civica per la presentazione della sua ultima pubblicazione "Ai margini del Mistero" - G.C.L. edizioni.





L'autrice, già nota per la sua versatilità come regista, scrittrice, poetessa e pittrice, ci guiderà in un affascinante viaggio nel paranormale.





Dialogherà con Annarita Miglietta, docente dell'Università del Salento - che firma la prefazione - e Sandrina Schito, docente di liceo.





L'evento unisce l'impegno culturale alla beneficenza, con la partecipazione della presidente dei Lions Club Santa Croce, Giusi Greco, della presidente del Leo Club Lavinia Mastrolia, per una raccolta fondi a favore dei ciechi e degli ipovedenti, destinata all'acquisto di un cane guida a un salentino.





Il volume è stato già presentato a Bari e a Laterza (Taranto).





E' prevista una performance creativa che arricchirà la serata: quando si giungerà al racconto di Francesco Leccese (inserito nella pubblicazione), la stilista Rosanna Calcagnile (con la scrittrice nella foto) apparirà indossando un abito dell'Ottocento che porta la sua firma.