Palazzo Pesce celebra Benny Goodman con 'Memories of You'

MOLA DI BARI - Una serata di raffinata musica e nostalgia attende il pubblico venerdì 13 dicembre 2024 alle ore 21.00 presso il suggestivo Palazzo Pesce di Mola di Bari. Il concerto, intitolato “Memories of You: Benny Goodman”, vedrà protagonisti Francesco Manfredi al clarinetto e Andrea Gargiulo al pianoforte, due interpreti d’eccezione pronti a regalare un’esperienza musicale unica.

Benny Goodman, icona indiscussa della Swing Era, fu il maestro che portò il clarinetto al centro delle grandi orchestre da ballo, trasformandolo nel vero e proprio protagonista della scena musicale dell'epoca. Con il suo stile elegante e la sua straordinaria capacità tecnica, Goodman non solo ridefinì il ruolo dello strumento, ma contribuì a plasmare un'intera era musicale.

L'evento a Palazzo Pesce si propone di rievocare quel periodo d'oro attraverso una rilettura intima e cameristica dei grandi successi di Goodman. Manfredi e Gargiulo condurranno il pubblico in un viaggio sonoro che comprende brani iconici come “Flying Home”, “Stompin' at the Savoy” e, naturalmente, “Memories of You”, tra gli altri.

L’approccio scelto dai due musicisti è quello di riportare le melodie immortali della Swing Era in una dimensione raccolta e sofisticata, dove la sintonia tra clarinetto e pianoforte crea atmosfere suggestive e ricche di emozione.

Un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica jazz e per chi desidera riscoprire l'eleganza senza tempo di un genere che ha segnato profondamente la storia musicale del Novecento. Palazzo Pesce si conferma ancora una volta un palcoscenico d’eccellenza per eventi culturali di alta qualità.

Informazioni:

Data: Venerdì 13 dicembre 2024

Orario: 21.00

Luogo: Palazzo Pesce, Mola di Bari

Artisti: Francesco Manfredi (clarinetto), Andrea Gargiulo (pianoforte)

Non perdete l’occasione di immergervi nelle indimenticabili melodie di Benny Goodman, rivisitate con maestria e passione in una cornice d'eccezione.