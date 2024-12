L’IC Tauro – Viterbo accoglie 'Fanovella', la maschera che celebra la tradizione delle fanove

CASTELLANA GROTTE – L’11 gennaio 2025, in occasione della Festa delle Fanove, l’Istituto Comprensivo Tauro-Viterbo presenterà ufficialmente “Fanovella”, la maschera rappresentativa dell’Istituto.Frutto dell’immaginazione e del talento creativo degli alunni delle classi IV e V della scuola primaria, Fanovella è nata nell’ambito di un progetto ideato dall’associazione Work in Progress APS, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo Tauro-Viterbo e il supporto dell’associazione PugliaVox.Dopo una prima fase di ricerca storica e culturale, in cui gli alunni hanno esplorato temi locali come le Fanove, la Grotta Bianca, il Magnifico Olmo e il Brigante Scannacornacchia, quest’anno il progetto è entrato nella sua fase operativa.I disegni dei bambini hanno ispirato la stilista Petronilla De Santis, che ha creato due modelli: uno per una bambina e uno per un’adulta. I modelli sono in lavorazione e saranno pronti per essere ammirati la sera della festa delle Fanove, alla quale la scuola dedica con tanto amore e passione, laboratori, mercatini e dulcis in fundo anche la sua bella fanova. La bambina che indosserà l’abito sarà selezionata tramite sorteggio tra le alunne delle classi IV e V, per rendere l’evento ancora più emozionante.La dirigente scolastica dell’I.C. Tauro-Viterbo, Carmela Pellegrini, ha commentato con entusiasmo:"Fanovella è il risultato di un lavoro di squadra che ha saputo intrecciare tradizione, creatività e senso di appartenenza. Questo progetto non è solo un omaggio alle nostre radici culturali, ma anche un’opportunità per educare i nostri ragazzi a guardare al futuro con consapevolezza e orgoglio per la propria identità. Siamo certi che questa maschera saprà rappresentare Castellana Grotte nel modo migliore.”Special thanks: Ringraziamo per tutto l’impegno profuso la docente Nunzia Sgobba. I cittadini castellanesi che hanno aperto le porte del loro cuore, Carrefour Market, Chantilly, Caseificio Palmirotta, Vinarium, Glamour Cafè, Autoricambi Sabatelli.La presentazione di Fanovella rappresenta un ulteriore passo per rafforzare il legame tra passato e futuro. Come sottolineato da Savia Damato, presidente della Work in Progress, “l’obiettivo è promuovere la cultura locale e valorizzare i talenti dei ragazzi, dando loro la possibilità di trasformare i sogni in realtà”.Vi aspettiamo l’11 gennaio 2025, durante la Festa delle Fanove, per celebrare insieme questo importante momento per la comunità scolastica.Fanovella non rappresenta solo un simbolo locale, ma entrerà a far parte del Comitato Nazionale Maschere Italiane, un’organizzazione che promuove il patrimonio culturale attraverso le maschere in Italia e all’estero. Michele Grieco, fondatore del Comitato, ha sottolineato: “Fanovella è un passo importante per rafforzare l’identità culturale di Castellana Grotte e dare al territorio una maggiore visibilità.”Il progetto non si esaurisce con la presentazione di Fanovella. L’IC Tauro-Viterbo, insieme a Work in Progress APS e PugliaVox, continuerà a lavorare per valorizzare la storia e le tradizioni locali, stimolando nei giovani la consapevolezza del proprio patrimonio culturale e la capacità di raccontarlo.