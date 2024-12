Perrini (FdI): “Coesione politica per far crescere Taranto e la sua provincia”

TARANTO – Renato Perrini, capogruppo di Fratelli d’Italia in Regione Puglia, lancia un appello alla coesione tra le forze politiche locali sui temi fondamentali per il territorio di Taranto e della sua provincia. In una nota, Perrini ha sottolineato l’importanza di lavorare insieme, mantenendo ciascuno la propria identità politica, per affrontare sfide strategiche come la sanità, i Giochi del Mediterraneo e i fondi del PNRR.

“Dividersi porta solo all’indebolimento del territorio e al rischio di essere commissariati da altri, mentre dobbiamo cogliere tutte le opportunità che arrivano, grazie anche all’ottimo lavoro del Governo Meloni,” ha dichiarato Perrini.

Sanità: focus sull’Ospedale San Cataldo

Uno dei punti cruciali è rappresentato dalla sanità, con un’attenzione particolare al progetto dell’Ospedale San Cataldo. Perrini ha criticato gli errori nella programmazione iniziale, ma ha apprezzato lo sblocco dei fondi necessari da parte del Governo.

“Il presidente Emiliano mi ha dato ragione: sono stati commessi errori iniziali, con tempistiche irrealizzabili. Ora bisogna agire con criteri adeguati per completare il progetto nei tempi giusti. La provincia di Taranto non può contare su un solo pronto soccorso, ed è fondamentale rafforzare anche gli ospedali di periferia, essenziali per i territori più distanti,” ha spiegato.

Giochi del Mediterraneo: una chance di crescita

Sull’organizzazione dei Giochi del Mediterraneo, Perrini ha evidenziato il rischio che si correva a causa delle divisioni politiche del passato. Tuttavia, ha lodato il lavoro del commissario Massimo Ferrarese, che ha accelerato i tempi e avviato gli appalti.

“Si è rischiato di perdere i Giochi a causa delle divisioni. Ora, grazie al commissario, siamo in linea con i tempi. È un’opportunità straordinaria non solo per l’evento, ma per ciò che rimarrà sul territorio in termini di infrastrutture e investimenti, tutti voluti dal Governo Meloni,” ha aggiunto.

Giovani e lavoro: il futuro di Taranto

Un altro tema centrale per il capogruppo di Fratelli d’Italia è rappresentato dai giovani e dal lavoro.

“Dobbiamo trattenere i giovani sul territorio. È necessario che ognuno di noi faccia un esame di coscienza per trovare soluzioni concrete ai problemi occupazionali. La coesione tra le forze politiche è indispensabile per dare risposte adeguate e per costruire un futuro migliore per la nostra provincia,” ha concluso Perrini.

Un appello per il nuovo anno

L’auspicio di Perrini per il 2024 è che le forze politiche lavorino insieme per il bene comune: “Il nostro obiettivo deve essere la crescita del territorio, superando ogni divisione ideologica per affrontare le sfide più importanti con unità e determinazione.”