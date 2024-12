Mottola, il Becket d'oro chiude i festeggiamenti patronali

MOTTOLA - «Con questo premio vogliamo rendere omaggio a un uomo che ha dedicato la sua vita al servizio della comunità, lasciando un’impronta indelebile nel tessuto sociale e politico del nostro paese. La sua memoria vivrà per sempre nei nostri cuori». Con queste parole è stato consegnato il Becket d’Oro alla memoria di Gianvito Caldararo. Un premio al suo impegno, dopo l’improvvisa scomparsa di due settimane fa. Politico dal profondo senso civico e professionista con una brillante carriera nel settore bancario: è lui che l’associazione Gli Araldi di San Tommaso Becket e il comune di Mottola hanno voluto omaggiare con questo riconoscimento, consegnato alla sua famiglia domenica mattina nel corso dell’ultima giornata del grande evento dei festeggiamenti patronali Thomas Becket AD 1170.A precedere la cerimonia, la solenne celebrazione nella chiesa di Santa Maria Assunta, presieduta da Mons. Sabino Iannuzzi, vescovo della diocesi di Castellaneta e concelebrata da don Sario Chiarelli, arciprete della chiesa matrice. Poi spazio alla tradizionale processione con l’immagine del santo inglese, trasportata sul carro fino alla piazza centrale e, a seguire, il momento della consegna delle chiavi donate dal sindaco, Giampiero Barulli, al patrono della città. Infine, l’attesa premiazione del Becket d’Oro che, dallo scorso anno, premia una personalità del territorio che si è particolarmente distinta per meriti e valore. Sino a sera, ancora spazio all’animazione medievale con banchi dell’epoca, artisti di strada, musici e proiezioni a tema.«Questa tre giorni – commenta il presidente dell’associazione, Paolo Ludovico – ci ha regalato grandi emozioni ed è stata ancora una volta un’occasione preziosa per coniugare la tradizione legata alla nostra fede e al nostro passato con l’innovazione legata in particolar modo alle nuove tecnologie che hanno caratterizzato l’imponente videomapping. Un grande successo di pubblico con la presenza di migliaia di visitatori che hanno potuto conoscere il nostro territorio e la storia di Thomas Becket, la cui testimonianza è tutt’oggi profondamente attuale».In questa XXXII esima edizione grande attenzione da parte della regione Puglia al progetto con la presenza, sabato sera, dell’assessore regionale al Turismo, Gianfranco Lopane, e del direttore del dipartimento Turismo della regione Puglia, Aldo Patruno.L'evento è stato organizzato dall’associazione Gli Araldi di San Tommaso Becket con il comune di Mottola e il sostegno della Regione Puglia - Puglia Promozione - Puglia Culture | POC Puglia 2014-2020 - Asse VI - Azione 6.8 "Interventi per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche” e della parrocchia Santa Maria Assunta di Mottola. Produzione artistica Formediterre. Sul palco la compagnia Satyrion di Leporano.