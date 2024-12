PESCHICI - Il Comune di Peschici Γ¨ entusiasta di annunciare l’evento “π˜Ύπ™–π™₯𝙀𝙙𝙖𝙣𝙣𝙀 π™žπ™£ π™‹π™žπ™–π™―π™―π™– π™‹π™šπ™§π™©π™žπ™£π™ž” per salutare il 2024 e dare il benvenuto al 2025.La grande notte, dalle ore 23:30, sarΓ animata dal new show “π™ˆπ™šπ™œπ™– π˜½π™šπ™–π™©π™¨ - π™ž π™π™žπ™˜π™€π™§π™™π™ž π™˜π™π™š 𝙣𝙀𝙣 π™π™žπ™˜π™€π™§π™™π™ž”, il quale ci catapulterΓ indietro nel tempo con un salto anche nel presente.Tutto questo accompagnato da visual, coreografie, dj, vocalist, mascotte, gadget, effetti speciali, bollicine e…giochi pirotecnici. Una celebrazione che unirΓ locali ed ospiti in un’atmosfera di festa, gioia e condivisione.