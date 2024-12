Lizzano, tenta la fuga con la sostanza stupefacente: arrestato dai Carabinieri

L’atteggiamento del 24enne non passava inosservato ai Carabinieri che lo hanno immediatamente raggiunto e sottoposto a perquisizione, con esito positivo, in quanto, ben nascosti tra gli indumenti hanno rinvenuto un panetto di circa 35 grami di sostanza stupefacente verosimilmente del tipo hashish, nonché la somma di euro 290 in banconote di vario taglio presumibilmente provento dell’attività di spaccio. L’attività si è rilevata più difficile del previsto, dato che il presunto spacciatore avrebbe cercato in tutti i modi di divincolarsi, sgomitando e strattonando i militari operanti che lo hanno immediatamente bloccato e messo in sicurezza.





La successiva perquisizione eseguita presso la sua abitazione ha dato esito negativo. La sostanza stupefacente è stata sequestra, è stata consegnata al LASS del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Taranto per le conseguenti analisi, mentre il denaro è stato versato su un libretto di deposito giudiziario. Su disposizione dell’Autorità giudiziaria, il 24enne, fatta salva la presunzione di innocenza fino a sentenza di condanna definitiva, dopo le formalità di rito, è stato condotto agli arresti domiciliari presso la sua abitazione.

LIZZANO - Nella serata di ieri a Lizzano, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Manduria, durante un servizio finalizzato al contrasto dei reati inerenti gli stupefacenti, hanno arrestato un 24enne del posto, presunto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e resistenza a pubblico ufficiale. In particolare il giovane a bordo della sua autovettura alla vista dei militari dell’Arma avrebbe tentato di dileguarsi per le vie del centro jonico.