Pisa-Bari: sfida ad alta quota all'Arena Garibaldi

Ssc Bari fb

Pisa secondo con 34 punti, Bari quarto con 24. Pur distanti di 10 punti, i nerazzurri di Filippo Inzaghi e i biancorossi di Moreno Longo si sfideranno in un confronto ugualmente importante per i quartieri alti della classifica di Serie B, tanto da promuovere Pisa-Bari a gara di cartello e ad anticipo "televisivo" della 17ª giornata del torneo cadetto 2024-2025. Oggi all'Arena Garibaldi, a partire dalle 20.30, si affronteranno due compagini che, reduci dalle vittorie rispettivamente maturate sul Mantova (2-3 dei pisani) e sul Cesena (1-0 dei baresi), vorranno prolungare la serie positiva di risultati.Il Pisa per agganciare il Sassuolo (gli emiliani saranno impegnati nell'insidiosa trasferta in casa del Frosinone, terzultimo in classifica) e il Bari, intenzionato a ridurre il distacco dallo Spezia, attualmente distante di 9 punti e che affronterà nell'ultima gara del 2024 in programma al San Nicola alle ore 15 di domenica 29 dicembre.Per raggiungere questo obiettivo, alla vigilia della gara, Moreno Longo ha chiesto ai suoi uomini di avere coraggio nella sfida contro il Pisa. All'Arena Garibaldi, i biancorossi punteranno alla terza vittoria esterna di questo campionato. Il terzo successo esterno interromperebbe l'imbattibilità interna del Pisa e consentirebbe al Bari di bissare l'impresa del 23 aprile 2023, quando i galletti vinsero 2-3 sui nerazzurri nell'incontro valido per la 17ª giornata della Serie B 2022-2023.