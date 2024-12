Policlinico Foggia: Hospitality digitalizzazione dell’accoglienza ospedaliera

FOGGIA - Potenziare i servizi di accoglienza e accessibilità per il cittadino-paziente attraverso l'innovazione tecnologica e la sostenibilità ambientale. Questo l'obiettivo del progetto Hospitality, finanziato con Fondi PNRR, che sarà presentato giovedì 12 dicembre alle ore 11.00 nell’Aula della Radioterapia del Policlinico Foggia.Il progetto prevede l’implementazione di un Sistema Eliminacode unico e centralizzato che consentirà agli utenti un accesso uniforme, indipendentemente dall’ambulatorio, dal servizio o dalla sede. Il sistema permetterà di analizzare i dati sull’affluenza, i tempi di attesa e la performance dei servizi, utili per migliorare l’efficienza e pianificare al meglio le risorse. La flessibilità del sistema si adatterà a diverse esigenze organizzative e consentirà agli utenti di prenotare il proprio turno da casa o tramite dispositivi mobili.Il progetto Hospitality prevede, inoltre, un sistema di wayfinding (“trovare la via”) per aiutare i pazienti a orientarsi all’interno del Policlinico grazie a mappe interattive ai reparti, agli ambulatori o altri punti di interesse come bar, edicola e portinerie. Con la tecnologia si può pertanto ridurre lo stress per i pazienti e i visitatori e favorire la puntualità agli appuntamenti.Interverranno il Direttore Generale facente funzione Elisabetta Esposito e il Responsabile dell’Ufficio Informativo aziendale Giuseppe Piccolo."Con il potenziamento dei servizi di accoglienza - dichiara il Direttore Elisabetta Esposito - il progetto Hospitality intende trasformare l’ospedale in un modello di riferimento per accessibilità, innovazione e sostenibilità, offrendo un’esperienza più umana, moderna e funzionale al cittadino-paziente".