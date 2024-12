Sinisi, esce il nuovo singolo 'Lisbona'

Sinisi, apprezzato cantautore e autore televisivo, pubblica il singolo venerdì 13 dicembre “Lisbona” (distribuito da ADA Music Italy).

Un tuffo nella nostalgia di un amore che non c'è più ma che continua a vivere nei ricordi. Una canzone intrisa di malinconia, che cattura la bellezza struggente del tempo che scivola via, lasciando solo la traccia di ciò che non tornerà più. Un viaggio emozionale dove la malinconia è l'unica compagna e dove il cuore, anche se ferito, conserva la dolcezza di ciò che è stato.

Con “Lisbona” Sinisi regala un'anticipazione del suo progetto discografico di prossima uscita e dimostra di essere ancora una volta un autore sensibile, capace di raccontare con la sua inconfondibile e romantica malinconia le fragilità e le sfumature dell'amore.

Giuseppe Sinisi, in arte Sinisi, classe 1986, è un cantautore e autore televisivo. Il suo debutto nel mondo della musica risale al 2006 quando, appena ventenne, partecipa al “Premio Musicarte 2006” aggiudicandosi il primo posto nella sezione cover con il brano “E penso a te” di Lucio Battisti. Nel 2010 pubblica il suo primo brano inedito "Mai più", che viene presentato al teatro Piccinni di Bari in occasione del "Premio Mimmo Bucci". Nel 2017 esce il secondo singolo "Il tempo è una bugia", curato da Stefano Calabrese, già produttore di Arisa, Massimo Ranieri e Marco Mengoni. Il 2021 è l’anno di “Quello che verrà dopo di te”, una ballata che si inserisce nel filone pop-retrò malinconico, caro al cantautore pugliese. Il brano presenta una ricerca introspettiva ed una maggiore maturità, sia nel testo che negli arrangiamenti, che risultano più compatti e più raffinati. Sinisi sta lavorando al suo primo disco di inediti assieme al musicista e produttore romano Flavio Cangialosi. Come autore televisivo ha lavorato in varie produzioni TV quali “La Corrida” e “Italia’s Got Talent”.