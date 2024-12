Presepe di sabbia a Scorrano: omaggio ad Albano e Domenico Modugno

ph credits: Ezio Cairoli





SCORRANO - A Scorrano, nel cuore del Salento, si rinnova la magia del Natale con un'iniziativa unica e suggestiva: il Presepe di Sabbia "Albano/Domenico Modugno". Quest'opera straordinaria, realizzata con grande maestria, celebra due icone della musica italiana e offre ai visitatori un'esperienza indimenticabile.L'allestimento, che si trova nel comune leccese, rappresenta una vera e propria attrazione artistica e culturale. Le dettagliate sculture di sabbia sono state modellate con cura per raffigurare scene legate al presepe tradizionale e omaggi speciali a Albano Carrisi e Domenico Modugno, due figure simbolo della musica italiana conosciute a livello internazionale.Le splendide immagini dell'opera sono state immortalate dal fotografo barese Ezio Cairoli, noto per la sua capacità di catturare l'essenza degli eventi e delle opere artistiche. Le sue fotografie esaltano i dettagli delle sculture e trasmettono la bellezza e la complessità del lavoro svolto dagli artisti.Il Presepe di Sabbia è aperto al pubblico durante tutto il periodo natalizio, offrendo un'occasione imperdibile per grandi e piccini di ammirare un'opera d'arte unica e di immergersi nello spirito delle festività. Un omaggio alla tradizione e alla cultura musicale italiana che unisce arte, storia e passione.Un appuntamento da non perdere per chiunque voglia vivere la magia del Natale in un contesto artistico e suggestivo.