Prima categoria: primo successo interno dell'ASD Castellana

Sconfiggendo i Giovani Cryos per 3-1 nell'incontro disputato ieri all'Azzurri d'Italia, l'ASD Castellana 1928 ha vinto per la prima volta all'Azzurri d'Italia nel campionato di Prima Categoria 2024-2025. Nonostante la sua prima vittoria casalinga, al termine della nona giornata, il Castellana è terzultimo nella classifica del Girone B e in piena zona playout. Per uscire da essa, la squadra della città delle Grotte dovrà vincere in casa della Soccer Team Fasano, che ha pareggiato 2-2 sul campo del Real Mottola Calcio 2019.