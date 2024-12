Puglia, Emiliano incontra Nico Pillinini: 'Le sue vignette hanno raccontato la storia della Puglia e dell’Italia'

BARI - Questa mattina, il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ha ricevuto in Presidenza Nico Pillinini, celebre disegnatore, pittore e giornalista, noto per le sue vignette satiriche pubblicate quotidianamente su La Gazzetta del Mezzogiorno dal 1983.

Un omaggio al maestro della satira

Durante l’incontro, Emiliano ha reso omaggio al talento e alla carriera di Pillinini, definendolo una figura straordinaria. “Una poesia vivente,” ha dichiarato Emiliano, aggiungendo: “Nico esprime una dolcezza ironica, qualche volta graffiante, che con le sue vignette ha scandito la storia della nostra regione e del nostro Paese. Ha ricevuto riconoscimenti prestigiosissimi, come il Premio Internazionale della Satira Politica di Forte dei Marmi, una sorta di Oscar mondiale del vignettismo.”

Un legame con la Puglia

Il Presidente ha sottolineato anche l’importanza del legame di Pillinini con il territorio. “Nico è originario di Taranto, città a me cara per tanti motivi. Mi ha portato delle vignette autentiche, disegnate a mano per me. Ho detto che serviranno come ricordo per i miei nipoti,” ha concluso Emiliano.

Il commento di Nico Pillinini

Al termine dell’incontro, si è svolto uno scambio di auguri per il nuovo anno. Pillinini ha espresso la sua soddisfazione: “Sono molto felice di aver conosciuto di persona il Presidente Emiliano, un uomo di spirito e di ironia.”

L’incontro è stato un momento di celebrazione per un artista che, con le sue opere, ha saputo raccontare le vicende della Puglia e dell’Italia, con una satira capace di far riflettere e sorridere al tempo stesso.