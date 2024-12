'Quanto Basta' di Alessandro Piva torna in scena al Teatro Forma di Bari

– Il Teatro Forma di Bari si prepara ad accogliere nuovamente lo spettacolo, diretto dal celebre registae interpretato dagli straordinari. Dopo il successo delle passate rappresentazioni, questa intensa pièce teatrale sarà in programma dal, conche promettono di emozionare e coinvolgere il pubblico.

Un ritratto familiare tra ironia e poesia

"Quanto Basta" è un atto unico ambientato nella cucina di una coppia di anziani coniugi, Nicla e Mimmo. Attraverso dialoghi intrisi di quotidianità, lo spettacolo esplora il delicato intreccio tra abitudine, amore e memoria. Mentre Nicla prepara una parmigiana di melanzane, Mimmo torna a casa con una vecchia radio trovata vicino ai cassonetti. Tra battibecchi e risate, emergono le dinamiche di una relazione che si nutre del tempo e della paura di perdersi, regalando al pubblico momenti di commozione e riflessione.

Alessandro Piva, noto per i suoi successi cinematografici come LaCapaGira e Mio cognato, porta sul palco una poetica del quotidiano che celebra gli affetti familiari e la tradizione, senza rinunciare a interrogarsi sui grandi temi della vita.

Calendario e biglietti

Le repliche si terranno al Teatro Forma con il seguente calendario:

27 dicembre : ore 21:00

: ore 21:00 28 dicembre : ore 21:00

: ore 21:00 29 dicembre : ore 18:00 e ore 21:00

: ore 18:00 e ore 21:00 1 gennaio : ore 21:00

: ore 21:00 2-3 gennaio : ore 21:00

: ore 21:00 4 gennaio : ore 21:00

: ore 21:00 5 gennaio: ore 18:00 e ore 21:00

Biglietti disponibili presso il botteghino del Teatro Forma (martedì-sabato, 16:00-19:00) o online su Vivaticket.

Prezzi : €18 per la poltrona, €22 per la poltronissima.

: €18 per la poltrona, €22 per la poltronissima. Tariffe ridotte : disponibili per persone con disabilità non autosufficienti e accompagnatori.

: disponibili per persone con disabilità non autosufficienti e accompagnatori. Parcheggio convenzionato: Garage in via Giustino Fortunato, costo fisso di €5.

Per informazioni, contattare il numero WhatsApp/SMS 328.1564.167.

Un cast d’eccezione

Lucia Zotti , attrice e regista pluripremiata, porta sul palco una carriera ricca di esperienze in teatro, cinema e TV, al fianco di grandi registi come Ettore Scola e Pupi Avati.

, attrice e regista pluripremiata, porta sul palco una carriera ricca di esperienze in teatro, cinema e TV, al fianco di grandi registi come Ettore Scola e Pupi Avati. Paolo Sassanelli, volto noto della televisione e del cinema italiano, è apprezzato anche come regista teatrale e cinematografico.

Le parole di Piva

Piva descrive lo spettacolo come un’osservazione poetica della vita familiare: «L’idea è nata osservando gli anziani seduti sui balconi, intenti a contemplare il tramonto della loro esistenza. Ho voluto raccontare con tenerezza e ironia la vita quotidiana, con le sue nevrosi e i suoi piccoli drammi, in cui ciascuno può ritrovare frammenti del proprio vissuto.»

Da Bari a Milano

Dopo le repliche a Bari, "Quanto Basta" approderà al Teatro Martinitt di Milano per una serie di dieci spettacoli in primavera. Un’occasione imperdibile per godere di una produzione che combina introspezione, risate e poesia.

Se cercate un’esperienza teatrale che tocchi il cuore e regali sorrisi, "Quanto Basta" è lo spettacolo giusto per voi.