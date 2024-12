Attimi di terrore per Jimmy Ghione e il suo cameraman al Mercato Esquilino di Roma

– Questa mattina, l’inviato di Striscia la Notizia,, e il suo cameraman sono stati vittime di una violenta aggressione mentre stavano realizzando un servizio sui venditori di merce rubata al Mercato Esquilino.

L’aggressione

Ghione si era recato al mercato per chiedere spiegazioni a due donne che, in precedenti riprese con telecamere nascoste, erano state immortalate mentre vendevano oggetti rubati. Durante l’intervista, un uomo è intervenuto con atteggiamento minaccioso, impedendo a Ghione di proseguire. La situazione è degenerata rapidamente: l’uomo si è scagliato con violenza contro il cameraman, cercando di sottrarre l’attrezzatura utilizzata per registrare l’accaduto.

Non contento, l’aggressore ha incitato altri venditori a intervenire, aumentando ulteriormente la tensione. La troupe ha vissuto veri e propri momenti di paura, trovandosi circondata e bersaglio di un’escalation di violenza.

La denuncia pubblica

Jimmy Ghione ha raccontato gli attimi di terrore attraverso un’anticipazione video condivisa sul suo profilo Instagram, mentre il servizio completo andrà in onda questa sera alle 20:35 su Canale 5 all’interno della puntata di Striscia la Notizia.

Guarda l’anticipazione video su Instagram

Leggi la news completa sul sito ufficiale di Striscia la Notizia

Tg satirico e impegno sociale

Striscia la Notizia da anni porta avanti un’inchiesta contro l’illegalità e i comportamenti scorretti, spesso affrontando situazioni di grande rischio. Questo episodio sottolinea ancora una volta il delicato lavoro svolto dagli inviati del programma per denunciare fenomeni che minano la sicurezza e la legalità.

L’appuntamento è per questa sera: i telespettatori potranno vedere il servizio completo e conoscere i dettagli di una vicenda che getta luce su una realtà purtroppo ancora diffusa nei mercati italiani.