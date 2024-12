Questura di Lecce: consuntivo 2024 tra prevenzione, sicurezza e progetti per i giovani

LECCE - La Questura di Lecce ha reso noto il bilancio delle attività svolte nel corso del 2024, evidenziando un miglioramento in quasi tutti i settori rispetto al 2023. I dati, raccolti e analizzati in un opuscolo, sottolineano il lavoro svolto dalla Polizia di Stato nella provincia, dal controllo del territorio alla polizia giudiziaria e amministrativa, fino alle iniziative dedicate alla “polizia di prossimità”.

Reati in calo grazie alla prevenzione

Il dato più significativo riguarda il calo generale dei reati, attribuito a un potenziamento delle misure di prevenzione. Queste sono aumentate del 147%, passando da 238 nel 2023 a 589 nel 2024. Le misure di prevenzione personali, emesse direttamente dal Questore, hanno permesso di monitorare e limitare le azioni di soggetti considerati pericolosi, garantendo maggiore sicurezza pubblica.

Immigrazione: numeri in diminuzione

Sul fronte dell’immigrazione, si registra una riduzione degli sbarchi: dalle 511 persone del 2023 si è scesi a 229 nel 2024. Questo ha comportato una diminuzione dei provvedimenti di espulsione (da 79 a 64) e dei rimpatri (da 18 a 15).

Polizia amministrativa: maggiore efficienza

La Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale ha migliorato i tempi di rilascio dei passaporti, rispondendo rapidamente alle richieste. Sono stati effettuati 126 controlli amministrativi in locali commerciali e di pubblico spettacolo, soprattutto durante i periodi turistici, con 12 sospensioni temporanee di attività per motivi di sicurezza pubblica.

Reati e stupefacenti

Il numero delle denunce per reati predatori e contro la persona è diminuito, con l’unica eccezione dei reati legati agli stupefacenti, che hanno registrato un aumento del 10%. La Polizia di Stato ha intensificato i controlli straordinari, rafforzando l’azione preventiva sul territorio.

Gestione dell’ordine pubblico

Nel 2024 sono state gestite 1.320 operazioni di ordine pubblico, tra sgomberi, eventi politici e sportivi. La pianificazione e la professionalità degli operatori hanno garantito la sicurezza durante tutte le manifestazioni.

Progetti di prossimità e educazione alla legalità

Un aspetto centrale dell’attività della Questura è stato il coinvolgimento della comunità, in particolare dei giovani, attraverso progetti educativi e culturali.

“Dire, fare, cambiare. I ragazzi, la memoria e l’impegno” : conferenze e spettacoli teatrali sul bullismo e cyberbullismo hanno raggiunto migliaia di studenti, sia in presenza che in streaming.

: conferenze e spettacoli teatrali sul bullismo e cyberbullismo hanno raggiunto migliaia di studenti, sia in presenza che in streaming. “Io, Emanuela” : lo spettacolo teatrale sulla figura di Emanuela Loi ha emozionato e sensibilizzato centinaia di giovani sul valore del dovere e dell’onestà.

: lo spettacolo teatrale sulla figura di Emanuela Loi ha emozionato e sensibilizzato centinaia di giovani sul valore del dovere e dell’onestà. “PretenDiamo legalità” : l’ottava edizione del concorso sulla legalità ha visto la partecipazione di numerose scuole della provincia.

: l’ottava edizione del concorso sulla legalità ha visto la partecipazione di numerose scuole della provincia. “Questo non è amore”: la campagna contro la violenza di genere ha portato gli operatori della Polizia di Stato direttamente nelle scuole e nelle comunità, promuovendo consapevolezza sui rischi legati a rapporti violenti.

Conclusioni

Il 2024 si chiude per la Questura di Lecce con risultati incoraggianti, frutto di un impegno costante sul territorio e di una visione strategica che integra prevenzione, sicurezza e sensibilizzazione. Il lavoro della Polizia di Stato non si è limitato a contrastare la criminalità, ma ha puntato a costruire un legame più forte con la comunità, ponendo le basi per una società più sicura e consapevole.