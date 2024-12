Riapre il Castello Alfonsino - Forte a Mare di Brindisi: visite guidate in anteprima dal 23 dicembre

BRINDISI - Un gioiello storico e architettonico di Brindisi torna a splendere: il Castello Alfonsino - Forte a Mare riapre al pubblico da lunedì 23 dicembre, dopo la conclusione della seconda fase dei lavori di restauro e rifunzionalizzazione. Costruito nel 1558 su iniziativa di Filippo II d’Asburgo, figlio di Carlo V, il Castello è un capolavoro che si erge sul mare brindisino, regalando un panorama unico e affascinante.

Un recupero straordinario con un investimento da 5 milioni di euro

Il progetto di restauro, realizzato nell’ambito del P.O.N. “Cultura e Sviluppo” FESR 2014-2020, ha visto un investimento complessivo di 5 milioni di euro. L’intervento è stato guidato dal Segretariato Regionale del Ministero della Cultura per la Puglia, diretto dall’architetto Maria Piccarreta, in collaborazione con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Brindisi e Lecce, sotto la direzione dell’architetto Francesca Riccio.

I lavori, complessi e articolati, hanno incluso il recupero dell’intero piano terra del Forte a Mare:

Restauro dei paramenti murari interni.

Creazione di un accesso per persone con disabilità.

Realizzazione di nuove pavimentazioni e rifacimento degli impianti idrici ed elettrici.

Installazione di nuovi serramenti e di un ascensore.

Introduzione di un nuovo sistema di illuminazione artistica.

Inoltre, sono state realizzate le linee elettriche e idrauliche per collegare il Forte alla terraferma, migliorando i collegamenti con l’Isola di Sant’Andrea.

Dichiarazioni delle autorità coinvolte

L’architetto Maria Piccarreta ha evidenziato l’importanza di questo progetto per lo sviluppo culturale e turistico della Puglia:

“Il programma ‘Sviluppo e Cultura’ ha permesso di intercettare l’enorme potenziale della nostra regione, contribuendo alla sua crescita in termini di attrattività e domanda culturale. Recuperare un castello-fortezza così unico, quasi galleggiante sulle acque cristalline di Brindisi, è stato un lavoro complesso ma straordinario. Ringrazio tutto il team che ha reso possibile questo risultato.”

Anche la soprintendente Francesca Riccio ha espresso grande soddisfazione:

“Questo intervento è un risultato importante per la tutela, la conservazione e la valorizzazione di un monumento di altissimo valore storico-artistico, essenziale per le comunità locali e per il turismo.”

Visite guidate durante le festività

A partire dal 23 dicembre, sarà possibile visitare il Castello Alfonsino in anteprima, inclusi i giorni di Natale e Capodanno. Le visite saranno organizzate grazie alla collaborazione tra la Soprintendenza e l’associazione culturale “Le Colonne” di Brindisi.

Come prenotare

Per prenotazioni e informazioni:

Sito web: www.pastpuglia.it

App: PastPuglia

Numero telefonico (per chi non ha accesso a internet): 379 265322, attivo dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 18:00.

La riapertura del Castello Alfonsino rappresenta una straordinaria occasione per cittadini e turisti di riscoprire un pezzo di storia e architettura immerso in uno dei panorami più suggestivi della Puglia.