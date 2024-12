Roma, a Piazza Vittorio la nuova sede dell’Accademia Costume&Moda

FRANCESCO GRECO – La memoria storica dei Romani da sette e passa generazioni lo ricorda bene: a Piazza Vittorio (fra Stazione Termini e Casilina), nell’altro secolo - siamo nel dopoguerra - avveniva l’incontro fra domanda e offerta di lavoro.Allo stesso tempo era un’agorà commerciale: dalle campagne intorno a Roma, quelle amate da Pasolini, arrivavano i contadini a vendere la loro buona merce. “Con 20mila lire – ricorda il prof. Francesco Nuzzo che abita nella vicina via Buonarroti – facevo la spesa per tutta la settimana: e i prodotti dei campi erano buonissimi!”.Ora Piazza Vittorio (ci sono i giardinetti e una fermata della metro A) si rimodula e si aggancia alla modernità. Nello specifico: la moda.E’ stata infatti inaugurata al palazzo degli ex Magazzini Mas (edificio di età umbertina, fine Ottocento) la nuova sede dell’Accademia Costume&Moda. Costo del progetto: 20 milioni. Lavori durati ben due anni. Taglio del nastro del sindaco Roberto Gualtieri, presenti Lorenza Bonaccorsi (Municipio 1), presidente e ceo dell’Accademia: Lupo Lanzara e Furio Francini e Andrea Cornetti, ad di Real Estate e Infrastrutture di “Azimut Libera Impresa SGR”.Nel suo intervento, la Bonaccorsi ha sottolineato come adesso il suo quartiere si presenti con un volto migliore. L’edificio infatti ha subìto una radicale riqualificazione “conservativa” e in tal modo rilancia lo storico quartiere di Roma dell’Esquilino (che compie 150 anni) ultimamente alle prese con un evidente degrado.L’Accademia dà sulla piazza con le sue grandi vetrine che in questo modo mostrerà alla città la sua febbrile quotidianità. Bozzetti, forbici, macchine da cucire, ferri da stiro, manichini e quant’altro riempiranno gli spazi per le sfide di nuove generazioni di designer, costumisti e tutte le professionalità che la filiera della moda esprime e coinvolge.Col nuovo anno, inoltre, a Piazza Vittorio arriverà anche la Biblioteca Costume &Moda.Open day il 15 dicembre.