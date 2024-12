Serie C, Girone C: grave infortunio per Franco Vazquez del Monopoli

FRANCESCO LOIACONO - Brutta notizia per il Monopoli Calcio: il centrocampista argentino Franco Vazquez ha riportato una frattura alla gamba sinistra durante la partita contro l’Avellino, terminata 1-1 al “Veneziani” nella 17ª giornata di Serie C, Girone C. L’infortunio è avvenuto al 20’ del primo tempo, costringendo Vazquez a lasciare il campo tra il dolore e la preoccupazione di compagni e tifosi.

Operazione e tempi di recupero

Vazquez sarà sottoposto a un intervento chirurgico nei prossimi giorni. I tempi di recupero stimati sono di 2-3 mesi, il che significa che il calciatore potrebbe tornare in campo tra febbraio e marzo 2025, qualora tutto proceda senza complicazioni.

Emergenza per il Monopoli contro il Giugliano

L’assenza di Vazquez aggrava una situazione già complicata per l’allenatore Alberto Colombo, che nella prossima partita di campionato, in programma lunedì 9 dicembre alle ore 20:30 contro il Giugliano al “De Cristofaro”, dovrà fare a meno anche di altri elementi chiave:

Viteritti : squalificato;

: squalificato; Calvano, Cascella e Capozzi: infortunati.

Il Monopoli, attualmente in lotta per il vertice della classifica, si trova in una situazione di emergenza che renderà cruciale l’approccio alla trasferta contro il Giugliano. Una vittoria sarebbe fondamentale per continuare a inseguire il secondo posto nel Girone C.

Classifica e obiettivi

Nonostante le difficoltà, i biancoverdi pugliesi hanno dimostrato solidità e determinazione nel corso della stagione. Tuttavia, l’assenza di Vazquez, giocatore di esperienza e qualità, rappresenta un duro colpo per la squadra, che dovrà fare affidamento su un organico ridotto per superare le prossime sfide.

La partita contro il Giugliano sarà un test importante per il Monopoli, chiamato a reagire in un momento complicato. L’intera piazza si stringe attorno a Vazquez, con l’augurio di rivederlo presto in campo per dare il suo contributo nel finale di stagione.