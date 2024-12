Ruffano, torna la rassegna teatrale Kairòs: sul il sipario il 12 gennaio con il Premio Ubu Saverio la Ruina

RUFFANO - Torna a Ruffano il tanto atteso appuntamento con la rassegna teatrale organizzata dall’associazione Odv Kairòs e patrocinata dal Comune di Ruffano. Un cartellone che offre spettacoli per tutti gusti e per tutte le età per una rassegna che, alla XV edizione, è divenuta un punto di riferimento per gli appassionati di teatro del territorio.Domenica 12 gennaio, a inaugurare la nuova stagione, lo spettacolo vincitore del PREMIO UBU 2023 per il miglior testo italiano Via del Popolo di e con Saverio La Ruina, una riflessione sul tempo attraverso un viaggio del presente e del passato in una piccola città italiana.Uno spettacolo che racconta il sud e le sue amarezze, ma anche la sua allegria, quello di domenica 26 gennaio, produzione Spazio Due Punti per la regia di Matteo Rocco Carbone con in scena Roberta Annesi, Adele Benlahouar, Martina Carbone, Sara Ferrari, Matteo Gnoni e Anna Ronga.Domenica 9 febbraio un appuntamento in musica che vede protagonisti i due fratelli Redi Hasa al violoncello ed Ekland Hasa al pianoforte con Tempistiche Irregolari, uno spettacolo dal linguaggio musicale insolito e sorprendente, tra improvvisazione e giochi virtuosistici che faranno da ponte ideale tra la tradizione Balkana e il Salento.Streghe Il nuovo spettacolo della compagnia Green Kairòs, sarà in scenda domenica 16 febbraio. Donne diverse, ai margini, strane perfetti capir espiatori da cacciare, il Salento più magico e oscuro raccontati dai giovani attori e dalle giovani attrici di Kairòs, diretti da Matteo Rocco Carbone, con la consulenza artistica e scientifica di Martina Carbone.Riccardo Lanzarone, attore e regista, sarà protagonista di Atto di Dolore, in scena domenica 16 marzo spettacolo nel quale racconta il dramma interiore di Leonardo Vitale, primo pentito di Cosa Nostra, un personaggio che richiede un impegno interpretativo ed emotivo unico. Le musiche sono di Valerio Daniele.Domenica 23 marzo, il ritorno della Compagnia Teatrale Kairòs con la farsetta popolare opera di di Eduardo Scarpetta Il Medico dei Pazzi, con adattamento e regia di Matteo Rocco Carbone.Un gradito ritorno Domenica 30 marzo della compagnia magliese Corte Dei Miracoli con lo spettacolo Camera con Crimini, una commedia effervescente, piena di brividi e suspense, ma soprattutto risate a non finire grazie ad Adele Maruccio, Fabrizio Saccomanno e Massimo Giordano.Domenica 6 aprile, la rassegna si concluderà con lo spettacolo Qualcosa di Grande di Maestrale Teatro Lecce, produzione AMA – Accademia Mediterranea dell’Attore. Uno spettacolo che, con lo stile di un musical e la brillantezza di una stand up, racconta l’esigenza di un’intera generazione di essere ascoltata.Gli spettacoli si svolgeranno presso la Sala San Francesco di Via Napoli a Ruffano.Info e prenotazioni biglietti e abbonamenti: luigicossa@libero.it// 328.2233833