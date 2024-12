Natale a Fasano: ieri il secondo appuntamento ai Portici

FASANO – Continuano gli appuntamenti del Luce Music Festival Winter Edition a Fasano, l’intrattenimento musicale che sta animando i weekend natalizi a Fasano e sta dando manforte al fermento dei Portici delle Teresiane. Ospiti di Ieri, sabato 28 dicembre, il duo Rollover DJs.«L’influenza e la capacità di innovare della musica sta contribuendo a promuovere i Portici delle Teresiane come luogo vibrante e contemporaneo, un luogo ideale per incontrarsi e stare assieme, ammirato anche dalle nuove generazioni delle città limitrofe - spiega l’assessore al Turismo e alle Politiche Giovanili Pier Francesco Palmariggi – Fasano é davvero fortunata ad avere un luogo così: qui il divertimento puó coniugarsi con equilibrio e in modo sano con la qualità delle attività che lo animano e lo stanno rendendo attrattivo».Il terzo e ultimo appuntamento con il Luce Music Festival Winter Edition 2024 è per sabato 4 gennaio, sempre ai Portici delle Teresiane, con “KIROLLUS Live Dj Set”.Gli eventi del Luce Music Festival Winter Edition 2024 sono ad ingresso libero.