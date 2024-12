Rutigliano: diecimila presenze per l'esordio del Presepe Vivente nel centro storico

RUTIGLIANO - Numeri da record per la prima serata del Presepe Vivente di Rutigliano organizzato dall'Oratorio A.N.S.P.I. Mons. Di Donna, in collaborazione con l'Amministrazione Comunale di Rutigliano e oltre venti realtà associative locali. Sono state complessivamente 10.000, infatti, le presenze registrate nella sola serata di ieri. Un bilancio parziale che fa ben sperare naturalmente gli organizzatori, fiduciosi sulla possibilità di superare i numeri della passata edizione, chiusasi con venticinquemila visitatori.Il centro storico di Rutigliano, suggestivo scenario del Presepe Vivente, ha spalancato le proprie porte sin dalle prime ore del pomeriggio di ieri accogliendo cittadini, gruppi organizzati e turisti. Il percorso - che, come da tradizione, si snoda tra i vicoli del borgo antico - è impreziosito, quest'anno, dalla riproduzione di 30 scene risalenti alla vita quotidiana dell'epoca, ambientate nei luoghi più disparati (dai luoghi simbolo ai palazzi storici passando per le abitazioni messe a disposizione dai residenti), e soprattutto dalla presenza di più di 300 figuranti.Un viaggio tra fede e speranza che invita a riflettere sull'impegno quotidiano per la comunità e sull'essere, ogni giorno, Pellegrini di Speranza - proprio questo il tema affrontato dall'edizione annuale del Presepe Vivente - per le strade del mondo. Un vortice d'emozioni, da vivere tutto d'un fiato, che si conclude in via Folinara, ove è rappresentata la scena della Natività, cuore pulsante di un percorso che permette di scoprire la bellezza del centro storico di Rutigliano e, al tempo stesso, di riscoprire le tradizioni che caratterizzano e identificano la comunità rutiglianese.Dopo l'ottimo esordio di ieri, il Presepe Vivente torna, nel pomeriggio odierno, a partire dalle ore 17.00. L'ingresso dei visitatori è ubicato in via Dalena, nei pressi di piazza XX Settembre. E' attivo, inoltre, il servizio bus navetta gratuito dalle aree parcheggio in via Conversano (zona Liceo) e via Aldo Moro (zona ITC). Presente, a margine del percorso previsto dal Presepe Vivente, un'area di intrattenimento e food che si snoda tra via Roma e Piazza Colamussi.