Sannicandro: 19enne ucciso a colpi di pistola in centro, si indaga sulla pista della vendetta

Sul luogo dell'omicidio sono immediatamente intervenuti i Carabinieri, che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell'accaduto e risalire ai responsabili. Secondo le prime ipotesi investigative, l’omicidio potrebbe essere legato a una vendetta, forse connessa a un precedente agguato avvenuto nei mesi scorsi.

La zona dell’agguato è stata transennata per consentire i rilievi della Scientifica e raccogliere eventuali testimonianze utili. Al momento, gli inquirenti mantengono il massimo riserbo, ma non si esclude che l’episodio possa inserirsi in un contesto di regolamento di conti maturato in ambienti locali.

La comunità di Sannicandro è sotto shock per l’accaduto, che riporta l’attenzione sulla sicurezza cittadina e sulle possibili tensioni nella zona. Le indagini proseguono senza sosta per individuare gli autori del delitto e fare luce su un episodio che ha scosso profondamente il paese.