Santeramo, video hard caricato per sbaglio su WhatsApp diventa virale

SANTERAMO IN COLLE - A Santeramo in Colle non si parla d’altro: un video hard di 35 secondi, caricato per sbaglio come stato di WhatsApp, ha fatto rapidamente il giro delle chat private e dei social, diventando virale in pochissimo tempo.

Protagonista del video è una donna molto conosciuta in città. Nonostante si sia accorta subito dell’errore e abbia provveduto a cancellare l’aggiornamento dello stato, la rapidità della diffusione delle immagini ha reso vano il tentativo di bloccarne la condivisione.

Il filmato è finito sugli smartphone di centinaia di persone, scatenando commenti e pettegolezzi che hanno travolto la comunità cittadina. La vicenda riporta al centro il problema della condivisione non autorizzata di contenuti privati e delle possibili conseguenze legali, che in casi simili possono configurare reati come la violazione della privacy e la diffusione illecita di materiale riservato.

Non è ancora chiaro se la protagonista del video deciderà di sporgere denuncia per tutelare la propria immagine e privacy, ma l’episodio ha sollevato un acceso dibattito sul rispetto della riservatezza al tempo dei social e sull’importanza di prestare attenzione nell’utilizzo degli strumenti digitali.