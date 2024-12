Università, Turco (M5S): 'Accolte le matricole di Medicina a Taranto. Si attende ok Regione Puglia per l'istituzione del Dipartimento Biomedico'

BARI -

"Oggi, 16 dicembre, presso la Facoltà di Medicina di Taranto, il Preside Alessandro Dell'Erba e il Direttore Generale dell'ASL Taranto, Vito Gregorio Colacicco, hanno accolto le nuove matricole, segnando un momento di grande rilevanza per il territorio ionico. Questo evento rappresenta la continuità del progetto universitario di Taranto, frutto del lavoro del Governo Conte II che, con lungimiranza, portò il corso di Medicina proprio nel capoluogo ionico, offrendo una prospettiva di crescita concreta per i giovani".

Lo dichiara in un comunicato il Senatore Mario Turco, Vicepresidente del Movimento 5 Stelle e Coordinatore del Comitato Economia, Lavoro e Impresa.

"Adesso – sottolinea Turco – è fondamentale che la firma della convenzione tra Regione Puglia e l'Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” giunga in tempi brevi, al fine di destinare i 52 milioni di euro previsti per la selezione del personale accademico e consentire la costituzione del Dipartimento Biomedico. Questo passaggio è essenziale per rendere pienamente operativo il percorso formativo e garantire una solida struttura accademica".

Il senatore evidenzia come l’iniziativa abbia una doppia valenza:

Da un lato, rappresenta un’importante occasione formativa per i giovani, offrendo loro la possibilità di studiare e specializzarsi sul proprio territorio;

Dall'altro, costituisce una risposta lungimirante alle esigenze di assistenza sanitaria dei cittadini dell'intera area tarantina.

"Per consentire ai giovani di restare sul territorio – conclude Turco – non c’è strada diversa dal fornire loro gli strumenti e le opportunità necessarie per poter scegliere. La Facoltà di Medicina a Taranto è un tassello strategico per il futuro della comunità ionica e per lo sviluppo della sanità pubblica locale".