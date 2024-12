Serie C, girone C: il Cerignola batte il Latina 1-0 e vola al terzo posto

FRANCESCO LOIACONO - Vittoria di misura per l’Audace Cerignola, che espugna il campo del Latina con un gol di Paolucci nella diciannovesima giornata di andata del girone C di Serie C. Al Francioni, i pugliesi ottengono tre punti preziosi che li portano al terzo posto in classifica con 34 punti, mentre i padroni di casa restano quartultimi a quota 17, appaiati alla Juventus Next Gen.

La partita inizia con una chiara pressione del Cerignola. Già al 7’ Visentin sfiora il vantaggio per i gialloblù, mentre al 12’ Di Livio, per il Latina, si rende pericoloso senza trovare la rete. Al 30’, Tascone del Cerignola ci prova con un destro che termina fuori, mentre al 44’ Salvemini spreca una buona occasione.

Nella ripresa, l’equilibrio iniziale lascia spazio al forcing del Cerignola. Al 8’, Salvemini manca un'altra opportunità da posizione favorevole. La svolta arriva al 17’, quando Paolucci insacca con un tocco di destro su perfetto cross di Russo, siglando il gol decisivo. Per l’attaccante pugliese è la seconda rete stagionale.

Il Latina tenta la reazione, ma senza successo: al 29’ Ndoj sfiora il pareggio su punizione. Nel finale, al 43’, Paolucci va vicino al raddoppio, ma il risultato non cambia.

Con questa vittoria, l’Audace Cerignola si conferma una delle squadre più in forma del campionato, consolidando la propria posizione nella parte alta della classifica. Per il Latina, invece, la situazione resta complicata con una classifica che continua a preoccupare.