Europei di Calcio Femminile 2025: sorteggiati i gironi, Italia nel Gruppo B con Belgio, Portogallo e Spagna

FRANCESCO LOIACONO - Si è svolto lunedì 16 dicembre allo Swiss Tech Convention Center di Losanna, in Svizzera, il sorteggio della fase finale degli Europei di Calcio Femminile 2025, in programma dal 2 al 27 luglio 2025. L'Italia, guidata dal commissario tecnico Andrea Soncin, è stata inserita in un Gruppo B complicato con avversarie di alto livello come Belgio, Portogallo e Spagna.

Un sorteggio particolarmente difficile per le azzurre, considerando che Portogallo e Spagna sono tra le migliori squadre d’Europa e tra le più competitive in questa fase del torneo.

I gironi della fase finale:

Gruppo A : Svizzera , Islanda , Finlandia , Norvegia .

: , , , . Gruppo B : Italia , Belgio , Portogallo , Spagna .

: , , , . Gruppo C : Germania , Danimarca , Polonia , Svezia .

: , , , . Gruppo D: Francia, Galles, Inghilterra, Olanda.

Sedi e calendario

Le partite si disputeranno in otto città svizzere: Basilea, Berna, Ginevra, Lucerna, San Gallo, Sion, Thun e Zurigo. La fase a gironi si svolgerà dal 2 al 13 luglio, mentre i quarti di finale si giocheranno dal 16 al 19 luglio. La prima semifinale è prevista per il 22 luglio a Ginevra, mentre la seconda si disputerà il giorno successivo, 23 luglio, a Zurigo. La finale si terrà il 27 luglio a Basilea.