Serie C, Girone C: L’Altamura strappa un punto al Cerignola con un pareggio 1-1 al 'Monterisi'

FRANCESCO LOIACONO - Nella diciottesima giornata del girone di andata della Serie C, l’Altamura ottiene un prezioso pareggio per 1-1 contro il forte Cerignola, secondo in classifica, al termine di una partita combattuta sul campo dello stadio “Monterisi”.

Primo tempo intenso: Capomaggio sblocca il match

Il match si accende già al 6’, quando Tascone del Cerignola si avvicina al gol con una conclusione pericolosa. Al 19’ Dipinto dell’Altamura risponde con un’occasione che sfiora il bersaglio. I padroni di casa insistono e al 25’ Paolucci prova con un destro che finisce fuori misura. Lo stesso Paolucci al 29’ colpisce una clamorosa traversa di testa, facendo tremare la difesa ospite. L’Altamura reagisce e al 31’ Grande va vicino alla rete, ma la porta rimane inviolata. Il vantaggio del Cerignola arriva al 43’: un preciso cross di Tentardini trova Capomaggio, che di testa insacca per l’1-0.

Ripresa: Grande firma il pari

Nel secondo tempo, i padroni di casa cercano il raddoppio e sfiorano il gol con Russo all’11’. Tuttavia, è l’Altamura a trovare la rete del pareggio al 21’: Molinaro serve un assist perfetto a Grande, che a porta vuota realizza il gol dell’1-1. Gli ospiti crescono di intensità e al 39’ D’Amico sfiora il vantaggio con una conclusione pericolosa. Sul finale, Capomaggio ha l’occasione per regalare i tre punti al Cerignola, ma non riesce a concretizzare al 42’.

La situazione in classifica

Con questo risultato, l’Altamura sale a 23 punti, posizionandosi al dodicesimo posto. Il Cerignola, invece, mantiene il secondo posto in classifica con 31 punti, ma perde l’occasione di avvicinarsi ulteriormente alla vetta.