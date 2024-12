Serie A: il Lecce sfiderà la Roma all'Olimpico

Nei giallorossi salentini l’allenatore Marco Giampaolo dovrà rinunciare a Bonifazi, Berisha e Banda infortunati. Giocheranno come esterni Ramadani e Rafia, regista Dorgu, in attacco Kristovic e Rebic. Nella Roma il tecnico Claudio Ranieri non avrà a disposizione Cristante per problemi muscolari. Agiranno sulle fasce Paredes e Angelino, trequartista Dybala, in avanti El Shaarawy e Soulè.





Nell’ ultimo precedente nella massima serie a Roma il 5 novembre 2023, la Roma vinse 2-1. Nel secondo tempo al 26’ i salentini passarono in vantaggio con Almqvist, al 91’ la Roma pareggiò’ con Azmoun e al 94’ Lukaku realizzò la rete decisiva per il successo della Roma.

- Il Lecce sfiderà domani alle 20,45 la Roma all’“Olimpico” nella quindicesima giornata di andata di Serie A. I salentini, dopo il pareggio 1-1 contro la Juventus al “Via del Mare”, cercheranno di ottenere un risultato positivo per avvicinarsi alla salvezza. La Roma, reduce dalla sconfitta 0-2 contro l’Atalanta all’ “Olimpico”, dovrà vincere per lasciare il quintultimo posto.