Si apre con 'Nei paraggi del cuore' di Giulia Giannotta il ciclo di incontri letterari al Museo Civico di San Cesario di Lecce

SAN CESARIO DI LECCE (LE) - Mercoledì 18 dicembre, alle 18, il Museo Civico di San Cesario di Lecce ospita la presentazione del libro "Nei paraggi del cuore" di Giulia Giannotta, edito da Musicaos Editore. L’incontro vede l’autrice dialogare per l’occasione con Giorgio Zecca e l’editore Luciano Pagano ed è il primo del ciclo di presentazioni letterarie curato dalla stessa casa editrice all’interno del progetto "Il Museo parla con la città. Percorsi di apertura del Museo Civico d'arte contemporanea di San Cesario" promosso da Astragàli Teatro.





Come afferma lo stesso Pagano: "I versi della raccolta di esordio di Giulia Giannotta, Nei paraggi del cuore, rivelano una capacità di osservazione che si pone tra superficie e interiorità, tra verità e sogno, dove l’incontro inatteso di bugia e verità fa capire al lettore che non sempre la verità è solo "vera" o la bugia è in tutto e per tutto una "falsità". Nei paraggi del cuore racchiude una scrittura poetica che indaga il carattere e le emozioni, scoprendo che ciò che si vive non sempre è ciò che vorremmo, la vita non è un sogno. In questi versi si incontrano così l’amicizia, l’amore inteso come sentimento reciproco di condivisione, il rapporto con la natura, il paesaggio e le creature del mondo, e ancora, il desiderio di essere vicini per condividere frammenti della propria esistenza. L’esordio si chiude con considerazioni sulla propria poetica, complemento di poesie in cui brevità e concisione, unite alla riflessione, concretizzano una lirica capace".





Giulia Giannotta (2009) vive a Leverano in provincia di Lecce con la sua famiglia, frequenta il primo anno del Liceo Classico e Musicale "G. Palmieri" di Lecce. Le piace leggere e scrivere da quando ha imparato a farlo e per lei è sempre stato un modo per conoscersi su carta e attraverso essa, anche provenendo da una generazione che fa fatica e ha paura di guardarsi negli occhi o mettere per iscritto quello che sente.





I prossimi appuntamenti saranno occasione di incontro con Francesco Lanzo, che presenterà il suo nuovo romanzo in uscita a inizio 2025, Diego Sìmini, curatore della collana Vela Latina, con le ultime novità (José de Espronceda, Manuel Azaña, Emilia Pardo Bazán), Cinzia Santo, autrice di "Andirivieni. Dal mio Sud", insieme all’artista Marco Antonio Varrone, autore degli acquerelli che, insieme alle poesie e ai testi, compongono il volume.





"Il Museo parla con la città. Percorsi di apertura del Museo Civico d'arte contemporanea di San Cesario" rientra nel progetto "Da qui si vede tutta la città", finanziato con risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 e del Fondo Nazionale Politiche Giovanili e vincitrice del bando regionale "Luoghi comuni", Programma delle Politiche Giovanili della Regione Puglia e ARTI. "Da qui si vede tutta la città" è un progetto di Astràgali Teatro in collaborazione con il Comune di San Cesario di Lecce.





www.astragali.it Ingresso libero. Per info: whatsapp 3892105991 – teatro@astragali.org