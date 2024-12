Salone di rappresentanza della Provincia di Brindisi, il 20 dicembre Autorità Idrica Pugliese invita alla Giornata della Trasparenza 2024

Il presidente Matarrelli: "Una scelta etica attraverso molteplici buone pratiche"





BRINDISI – Si terrà a Brindisi il 20 dicembre 2024 alle ore 11 presso il Salone di rappresentanza della Provincia in via De Leo 3 la Giornata della Trasparenza AIP 2024. Centrale sarà la tematica della trasparenza in un’ottica di semplificazione degli obblighi di pubblicazione tesa alla creazione di valore pubblico e allo snellimento del processo.





A tal fine, con riguardo alla accessibilità e alla rilevanza dei dati per il settore dei contratti pubblici, si affronterà il tema della cybersecurity, per cui AIP ha già avviato il proprio processo di aggiornamento.





AIP, inoltre, è il primo Ente in Puglia ad aver conseguito il prestigioso traguardo della Certificazione ISO 37001:16, norma internazionale per i sistemi di gestione anticorruzione. Il certificato conseguito nel 2022 è stato confermato anche per il 2024 a seguito di un processo di verifica, svolto da un organismo terzo ed indipendente, riconosciuto internazionalmente, sui vari Servizi a rischio corruttivo componenti AIP.





Questo standard fornisce un quadro per le organizzazioni per implementare pratiche e politiche volte a prevenire, rilevare e affrontare la corruzione. Implementando un sistema di gestione conforme alla norma ISO 37001 è possibile identificare e tenere sotto controllo i requisiti legali e adottare un approccio sistemico improntato alla conformità legislativa, nell’ambito della prevenzione e del contrasto della corruzione. Adottare le «best practice» internazionali e di riconosciuto valore in Italia e nel mondo significa compiere una scelta etica e innovativa. La certificazione ISO 37001 è infatti un elemento distintivo per la Pubblica Amministrazione e per gli stakeholders, oltre che un requisito aggiuntivo nell’ambito di gare e qualifiche dei fornitori, poiché dimostra l’esistenza di un idoneo sistema di prevenzione dei rischi connessi alla corruzione ed una risposta alle esigenze di elevati standard di etica e legalità della odierna PA. In tale contesto si inserisce l’adesione di AIP ad Avviso Pubblico, rete nazionale di Enti Locali e Regioni nella lotta contro mafie e corruzione.





In occasione della Giornata della Trasparenza sarà trattato il progetto AWARE coordinato istituzionalmente da Autorità Idrica Pugliese a seguito della nascita della prima fattoria di Acquaponica, novità assoluta in Europa. L’ottimizzazione delle pratiche irrigue per coltivazioni agricole attraverso l’affinamento delle acque che ritorna in circolo attraverso un ciclo virtuoso costituisce, in questa emergenza climatica, un risultato eccellente poiché consente un risparmio idrico del 90%, un consumo di energia elettrica limitato, un bassissimo impatto ambientale e l’eliminazione dei reflui e dei trattamenti chimici (pesticidi, diserbanti, fertilizzanti), garantendo un prodotto sicuro e sano per il consumatore e per l'ambiente.