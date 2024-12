Si conclude il progetto 'ChildRead': un successo di lettura e crescita culturale per i più piccoli

MILANO - Dopo il grande successo di partecipazione e pubblico, volge al termine la prima edizione del progetto ChildRead, un'iniziativa nata da Sylva Tour and Didactics in partnership con i Comuni di Alberobello, Castellana Grotte, Cisternino, Locorotondo, Martina Franca e Noci, le scuole della prima infanzia come “Morea-Tinelli” di Alberobello, “Marconi-Oliva” di Locorotondo, “Angiulli-De Bellis” di Castellana Grotte e “Pascoli-Cappuccini” di Noci, gli asili nido “Nuova Pollicino” di Noci e “Raggio di Luna” di Locorotondo, le librerie “Città del Sole” di Alberobello e “Fatti di Carta” di Noci; l’associazione di accompagnamento alla nascita e di supporto ai neogenitori “M’amMa” di Monopoli; l’A.P.S. e la ‘Fata insegnante’, associazione per la promozione e diffusione della conoscenza delle lingue straniere di Putignano. L’iniziativa, nata sotto gli auspici del Cepell (Centro per il libro e la lettura), ha visto la partecipazione di numerosi bambini del nostro territorio, coinvolti in attività di promozione della lettura e laboratori di valorizzazione della cultura letteraria per l’infanzia per i piccoli da 0 a 6 anni.

Il progetto, lanciato il 16 febbraio 2024 con una conferenza stampa di avvio tenutasi proprio presso il ‘Centro Culturale Giovanni Galiani’ ex Conceria di Alberobello, ha visto da subito il coinvolgimento attivo della comunità, unendo diverse realtà educative e culturali in un’unica missione: ‘leggere per e con i bambini’. La scelta di partire (e poi concludere) il progetto da un luogo simbolico, percepito come "luogo del cuore" della nostra Città, ha voluto sottolineare la centralità della cultura come fondamento per la crescita e l’inclusione sociale.

"Siamo felici dei risultati ottenuti con questa prima edizione di ChildRead. Abbiamo visto crescere nei nostri bambini una passione per la lettura e una forte consapevolezza dell'importanza dei libri come strumenti di crescita personale e collettiva”. Ha spiegato Valeria Sabatelli, Assessora alla Cultura e alle Manifestazioni del Comune di Alberobello, “questo progetto ha rappresentato un'opportunità unica di fare comunità, coinvolgendo famiglie, scuole e associazioni in un percorso di arricchimento culturale che ha toccato tanti cuori. È un punto di partenza per costruire, insieme, una cultura più forte inclusiva."

Nel corso dei mesi, ChildRead ha proposto una serie di laboratori creativi, letture animate e attività interattive, stimolando nei ‘piccoli lettori’ l’amore per la lettura e la consapevolezza dell’importanza dei libri come strumenti di formazione e di sviluppo personale. Gli appuntamenti di letture ad alta voce in biblioteca sono stati frequentati da una media di 10 bambini per incontro, avendo dovuto inserire un numero limitato agli ingressi, nelle librerie invece hanno frequentato gli appuntamenti di letture ad alta voce in lingua inglese una media di 7 bambini a incontro di età compresa tra i 3 e i 6 anni. I benefici di questa iniziativa sono stati tangibili: la lettura è diventata un’occasione di aggregazione, di confronto e di scambio tra bambini, famiglie, educatori, biblioteche e scuole.

Il progetto si concluderà ufficialmente, e sarà rendicontato nei minimi dettagli, giovedì 19 dicembre 2024, con un incontro di valutazione e riflessione che riunirà tutti i referenti dei partner, i docenti, i genitori e gli educatori coinvolti. Sarà un’occasione per fare il punto sull’impatto di questo intenso percorso e per definire i prossimi passi, in vista di una possibile seconda edizione.

Il progetto ha trasformato Alberobello in una vera e propria "comunità di lettura", in cui il comune obiettivo di condividere il piacere di leggere ha unito diverse generazioni e realtà. La partecipazione attiva dei bambini, dei genitori e degli educatori ha dimostrato che la lettura può essere un potente strumento di unione e crescita collettiva.

"ChildRead è stato un progetto ambizioso e appassionante, che ha visto la partecipazione attiva di centinaia di bambini e famiglie. La nostra missione, da sempre, è quella di avvicinare i giovani alla lettura, creando momenti di aggregazione e di crescita culturale.” - Conclude Luca De Felice, Presidente di Sylva Tour & Didactics - “Siamo estremamente soddisfatti dei risultati ottenuti e orgogliosi di aver collaborato con i Comuni coinvolti, insieme al Cepell, per realizzare un'iniziativa che ha avuto un impatto concreto nella nostra comunità. Questo è solo l'inizio, e siamo già pronti a proseguire su questa strada, per crescere insieme."

Il Comune di Alberobello, insieme al Cepell, ringrazia tutti coloro che hanno reso possibile questo progetto: le scuole, le biblioteche, le associazioni e tutti i cittadini che hanno partecipato. L’impegno ora è di continuare a costruire su queste basi solide per offrire alle future generazioni nuove occasioni di crescita culturale.