Benedetta Lusito e Antonio Crisci con 'Crossing over' per 'Le Terre di dentro'

BARI - Giovedì 19 dicembre, alle 21, al Teatro Casa di Pulcinella di Bari sarà proposto lo spettacolo “Crossing over – Intrecci sonori”, con Benedetta Lusito e Antonio Crisci organizzato dall’associazione Vita in moto all’interno della sesta edizione del festival “Le Terre di dentro” realizzato con il contributo finanziario del Consiglio regionale della Puglia.

Questo progetto nasce da un’idea di contaminazione e incroci musicali, un’operazione delicata di intreccio e innesto di brani tra loro. Il lavoro di fusione è sia musicale, attraverso l’utilizzo di modulazioni e variazioni di ritmo, sia testuale, con l’innesto di pezzi cantati di un brano su di un altro. Interessante è l’utilizzo di due voci, una maschile e una femminile, che, oltre a fondersi attraverso l’armonizzazione, dialogheranno tra loro utilizzando l’incrocio delle diverse timbriche e diverso colore vocale.

Performer di origini terlizzesi con un’identità artista multiforme, Benedetta Lusito è attrice, cantante, danzatrice e insegnante di canto e recitazione che da tempo impreziosisce le sue performance inserendo al loro interno le sue emozioni e il suo personale vissuto. Vanta inoltre una lunga esperienza teatrale con collaborazioni con maestri come Roberto Petruzzelli, Vito Signorile e Francesco Tammacco, perfezionatasi con figure di spicco come Jurij Alschitz e Cathy Marchand. Antonio Crisci è chitarrista, cantautore e compositore di musica che predilige vari generi, dal lounge al classical jazz, dal jazz fusion e latin jazz allo swing, dall’ambiente al blues.

Nella loro performance Crisci e Lusito saranno accompagnati da U Cor Me, ensemble polifonico diretto dalla stessa artista terlizzese.

Il concerto sarà preceduto, alle 20.30, dalla guida all’ascolto “La cura dello sguardo”. Le storie raccontate in questo spettacolo sono infatti fitte come gli scaffali di un antico speziale, allineano racconti che pongono domande e chiedono risposte con vibrante ostinazione. In un tempo in cui si parla di distanziamento dagli altri, nasce quindi la necessità di incarnarsi nell’aria del mondo, di mettersi al servizio delle cose.