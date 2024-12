Solidarietà: il Comitato Santa Rita del Quartiere San Paolo di Bari al Villaggio Berukhà

BARI - Questa mattina, il Comitato Santa Rita del Quartiere San Paolo di Bari ha fatto visita al Villaggio Berukhà di Bari, dando vita a una giornata ricca di emozioni e solidarietà. L’evento è iniziato con una Santa Messa celebrata dall'Arcivescovo di Bari, Monsignor Giuseppe Satriano. Dopo la celebrazione religiosa, si è svolta la distribuzione di doni ai tanti ragazzi speciali ospiti della struttura.La giornata è stata arricchita da numerose sorprese rese possibili grazie al ricavato dei calendari di Santa Rita 2025, che sono ancora disponibili per chi volesse contribuire a sostenere le iniziative del comitato.Inoltre, il Comitato Santa Rita ha annunciato l'organizzazione di altri due eventi nel Quartiere San Paolo di Bari. Entrambi si terranno presso il Giardino di Santa Rita, situato all’incrocio tra via Giovanni Candura e Pacifico Mazzoni. Gli appuntamenti sono fissati per il 20 dicembre 2024 e il 3 gennaio 2025, con inizio alle ore 18:30.L'organizzatore degli eventi, Michele Genchi, ha invitato tutta la comunità a partecipare per condividere momenti di festa e solidarietà, in linea con lo spirito del comitato che da anni si impegna a sostenere e coinvolgere il quartiere in iniziative dal grande valore umano.