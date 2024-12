Tragedia sulla strada tra Mottola e Noci: perde la vita un 65enne

NOCI - Un grave incidente stradale si è verificato all’alba sulla strada che collega Mottola a Noci, causando la morte di un uomo di 65 anni. Secondo le prime ricostruzioni, la vittima avrebbe perso il controllo della sua auto all'altezza di una curva. Il veicolo è finito fuori strada, andando a schiantarsi violentemente contro un muretto a secco.

Nonostante il tempestivo intervento dei vigili del fuoco e del personale del 118, per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Le cause dell'incidente sono ancora in corso di accertamento, ma si ipotizza che le condizioni del manto stradale o una possibile distrazione possano aver contribuito alla tragedia.

L'incidente ha scosso profondamente le comunità locali, riaccendendo il dibattito sulla sicurezza delle strade nella zona e sull'importanza di interventi di manutenzione e segnalazione adeguata, soprattutto nei tratti più critici. Le autorità invitano alla massima prudenza alla guida, in particolare nelle ore notturne e nei percorsi meno illuminati.