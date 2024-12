'Spettacoli di metà anno', performance degli allievi della Scuola Improvvisart di Lecce al Teatro Asfalto a Lecce

LECCE - Venerdì 20 dicembre, a partire dalle ore 20:30, presso Teatro Asfalto a Lecce, andranno in scena gli spettacoli di metà anno degli allievi del 1°, 2° e 3° anno della Scuola Improvvisart di Lecce.Il Teatro Asfalto ospiterà questo attesissimo appuntamento, in cui gli allievi del triennio della Scuola Improvvisart saliranno sul palco per portare in scena performance completamente improvvisate, piene di energia, emozione e divertimento.I ragazzi saranno presentati e diretti da Fabio Musci, Elena Selleri, Paolo Paticchio, Mauro Bux e Fabio Fabrizio, docenti della Scuola di Lecce.Unendo studio, entusiasmo e divertimento, questo evento rappresenta un’importante opportunità per condividere la magia del palco. È un momento speciale in cui allievi/attori possono mettersi alla prova, mantenendo sempre chiaro l'obiettivo: esplorare e sperimentare l’arte dell’Improvvisazione Teatrale in tutte le sue sfumature. Sarà il pubblico a lanciare le sfide: proponendo temi, stili e spunti che verranno richiesti durante la serata. Gli allievi sapranno trasformare ogni input in storie irripetibili, create e vissute nel qui e ora.La Scuola di Improvvisazione Teatrale si sviluppa in un corso triennale, con l’obiettivo finale di fornire gli strumenti che rendano l’allievo/attore più consapevole della propria presenza scenica, delle proprie scelte e delle proprie emozioni, e di formare attori improvvisatori che siano in grado di partecipare a spettacoli ed eventi basati sull’Improvvisazione Teatrale.Il numero dei posti a sedere è limitato e la disponibilità sarà fino ad esaurimento posti.