Staglio lancia 'Il Panettone Artigianale di Puglia', presentazione ufficiale venerdì 13 dicembre a Galatina

Presente l’assessore regionale Alessandro Delli Noci





GALATINA (LE) - Sarà ancora una volta Galatina, fulcro dell’arte dolciaria salentina, a presentare un prodotto da forno contraddistinto da grande qualità e ricerca degli ingredienti: venerdì 13 dicembre, alle ore 12.00, da Tipo Zero si terrà la presentazione ufficiale con degustazione del Panettone Artigianale di Puglia, realizzato da Staglio Panificati e dal suo Pastry Chef, Samuel Facecchia.





Interverranno l’Assessore all’Innovazione e alle Attività Produttive della Regione Puglia, Alessandro Delli Noci, le istituzioni locali, due dei titolari di Staglio, il Pastry Chef e Maestro Panificatore Samuel Facecchia, Chiara Villani, Responsabile Comunicazione e Antonluca Iasi, content creator, responsabile della campagna di influencer marketing.





Il laboratorio, già vincitore nel gennaio 2024 del programma televisivo "Il Forno delle Meraviglie" su Real Time come Miglior Forno del Salento, si pone l’obiettivo di produrre artigianalmente una gamma di prodotti che spaziano dalle viennoiseries d’ispirazione francese ai dolci della tradizione italiana e, in questo caso, ha deciso di lanciare un dolce tipico natalizio che ha origini, come sappiamo, lombarde, rivisitandolo in chiave pugliese.





Inserito dalla guida di Vanity Fair Italia tra i 50 migliori panettoni artigianali, questo panettone nasce da profondo studio e minuziosa ricerca, caratterizzato da due impasti che ne conferiscono una morbidezza e uno sviluppo senza eguali, dopo un’attesa di 48 ore. Gli ingredienti utilizzati, farina, zucchero, burro, canditi e farciture, puntano ad essere al 100% pugliesi, pertanto l’incontro stampa vuole essere anche una "Call to action" ai produttori e fornitori della nostra regione affinché si avvicinino al progetto e ne possano far parte anche il prossimo anno.





L’innovazione di Staglio Panificati, nato nel dicembre 2022 dall’idea di tre ragazzi tra i 28 e i 33 anni accomunati dalla passione per il mondo della lievitazione e della panificazione, è proprio questa: unire un’altissima qualità al desiderio continuo di ricerca sul campo. Il Panettone Artigianale di Puglia ne è il perfetto esempio, dalla minuziosa selezione delle materie prime alla sua preparazione fino al packaging originale e caratteristico allo stesso tempo. Presentato in due diverse colorazioni, anche il packaging di questo prodotto parla pugliese: la confezione, infatti, evoca l’essenza dell’essere pugliese sottolineando attraverso le illustrazioni le principali peculiarità che rendono famoso e apprezzato il nostro vasto territorio.





Ogni elemento grafico e cromatico è pensato per riflettere le tradizioni, i colori e le emozioni del nostro territorio, trasformando il prodotto in un simbolo di eccellenza della nostra regione. Attraverso un design che celebra la ricchezza culturale e gastronomica pugliese, Staglio mira a rendere il suo panettone non solo un dolce da gustare, ma un'esperienza sensoriale che connette ogni assaggio alle radici di una terra unica.





A conclusione dell’incontro, bollicine e degustazione del Panettone artigianale di Puglia nelle sue declinazioni: Tradizionale, Albicocca e caramello, Cioccolato e arancia, Triplo cioccolato, Pistacchio, Pompelmo rosa e cioccolato bianco, Limone e cioccolato bianco, Mela, noci e cannella, Caffè e cioccolato fondente, senza lattosio.