Taranto, Concerto di Natale al Teatro Orfeo: Orchestra della Magna Grecia e WakeUp Gospel Project

TARANTO - Cambio di location per il tradizionale Concerto di Natale organizzato dall’Orchestra della Magna Grecia e dal Comune di Taranto. A causa delle previsioni meteorologiche avverse, l’evento, inizialmente previsto in piazza Carmine, si terrà al Teatro Orfeo in via Pitagora. L’appuntamento è fissato per martedì 24 dicembre, con ingresso libero.

L’evento è realizzato in collaborazione con la Regione Puglia e il Ministero della Cultura e sarà diretto dal Maestro Graziano Leserri.

Un viaggio musicale tra gospel e classici natalizi

Il programma del concerto prevede uno spettacolo unico, che mescola le tradizionali melodie natalizie con ritmi gospel, swing, jazz e blues. I celebri canti gospel saranno eseguiti dall’Orchestra della Magna Grecia insieme al gruppo WakeUp Gospel Project, noto per le sue performance energiche e coinvolgenti. Lo spettacolo sarà arricchito da coreografie, animazioni e momenti di partecipazione del pubblico, elementi essenziali della tradizione gospel.

Il WakeUp Gospel Project, attivo da circa vent’anni, vanta collaborazioni con artisti di fama internazionale come Amii Stewart, Tony Hadley, Neri Per Caso, Karima, Achille Lauro e Mahmood. Si è esibito in prestigiosi teatri italiani e internazionali, tra cui il Petruzzelli di Bari, l’Arena di Verona e la Royal Albert Hall di Londra.

L’Orchestra della Magna Grecia: eccellenza musicale del Mezzogiorno

Fondata nel 1993, l’Orchestra della Magna Grecia è uno dei principali punti di riferimento per i giovani musicisti del Sud Italia. Riconosciuta come Istituzione Concertistica Orchestrale (ICO) dal Ministero nel 2003, l’orchestra ha saputo combinare qualità artistica e impegno culturale, portando la musica classica e moderna a un pubblico sempre più ampio.

La direzione artistica è affidata al Maestro Piero Romano, mentre il Maestro Gianluca Marcianò ricopre il ruolo di direttore principale. Negli anni, l’orchestra ha collaborato con artisti del calibro di Dionne Warwick, Lucio Dalla, Antonella Ruggiero, Il Volo, Simone Cristicchi, Renzo Arbore, Amii Stewart e molti altri, portando il nome di Taranto nei più prestigiosi palcoscenici nazionali e internazionali.

Un evento imperdibile

Il Concerto di Natale dell’Orchestra della Magna Grecia rappresenta una delle principali attrazioni culturali del periodo natalizio a Taranto, un momento di condivisione e bellezza artistica che incanta ogni anno il pubblico.

Per maggiori informazioni, è possibile contattare l’Orchestra della Magna Grecia presso la sede in via Ciro Giovinazzi 28 (Tel. 392.9199935) o visitare il sito orchestramagnagrecia.it. L’orchestra è presente anche sui social network, Facebook e Instagram.