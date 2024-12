Taranto, lo spettacolo 'Christmas Karima' al Teatro Orfeo

TARANTO - Lunedì 23 dicembre alle 21.00 al teatro Orfeo di Taranto, "Christmas Karima", settimo appuntamento con la Stagione Eventi musicali 2024/2025. 2Santa Claus is coming to town", "Let it snow", "White Christmas", "Silent night", dai classici natalizi ai successi internazionali che hanno scandito il periodo festivo più atteso dell’anno. Protagonista Karima, fra le più belle voci del panorama musicale italiano e internazionale, con l’Orchestra della Magna Grecia diretta dal Maestro Roberto Molinelli. - Lunedì 23 dicembre alle 21.00 al teatro Orfeo di Taranto, "Christmas Karima", settimo appuntamento con la Stagione Eventi musicali 2024/2025. 2Santa Claus is coming to town", "Let it snow", "White Christmas", "Silent night", dai classici natalizi ai successi internazionali che hanno scandito il periodo festivo più atteso dell’anno. Protagonista Karima, fra le più belle voci del panorama musicale italiano e internazionale, con l’Orchestra della Magna Grecia diretta dal Maestro Roberto Molinelli.





La Stagione Eventi musicali è a cura dell’Orchestra Magna Grecia, del Comune di Taranto, della Regione Puglia, del Ministero della Cultura, si avvale della preziosa collaborazione istituti, aziende e attività del territorio come BCC San Marzano di San Giuseppe, Programma Sviluppo, Teleperformance, Ninfole Caffè, Baux Cucine, Varvaglione Vini. Direzione artistica del Maestro Piero Romano.





Il concerto di Karima è anche l’occasione per rivolgere gli auguri di buon Natale. «A nome di noi tutti – dice Piero Romano, direttore artistico dell’Orchestra della Magna Grecia – l’augurio per un Natale sereno, con l’invito ad essere più generosi, più vicini ai deboli, con l’impegno a dare valore all’amicizia e sentirci sempre più uniti: stare accanto agli amici, ai conoscenti, ai familiari, condividere con tutti il rispetto delle idee e sentimenti di pace».





«In "Christams Karima" eseguiremo classici natalizi, riarrangiati in chiave jazz – spiega il Maestro Roberto Molinelli, che del concerto ha curato anche gli arrangiamenti – per una prima assoluta con un’orchestra sinfonica: brani che Karima ha pubblicato in un album con il suo quartetto; spazio anche standard e successi internazionali; giusto qualche titolo: canzoni di Michael Jackson, Whitney Houston, Freddie Mercury, fino all’immenso Burt Bacarach, che ha scritto brani originali per la stessa Karima, unica cantante italiana ad essere stata prodotta dall’autore di successi intramontabili; i miei arrangiamenti danno risalto all’orchestra – che non deve mai essere un sottofondo – e alla stessa protagonista, una delle più belle voci della scena musicale italiana e internazionale».





"Christmas Karima", lunedì 23 dicembre alle 21.00 Teatro Orfeo di Taranto. Poltronissima: 40euro; Platea e Prima galleria: 30euro; Seconda galleria: 20euro; Terza galleria: 15euro. Biglietti su Vivaticket. Info: Orchestra Magna Grecia Taranto – Via Ciro Giovinazzi 28 (392.9199935): orchestramagnagrecia.it . La Stagione Eventi musicali 2024/2025 è presente anche su Facebook e Instagram.





STAGIONE EVENTI MUSICALI 2024/2025 – Prossimo appuntamento: "Sotto il cielo di Modugno", domenica 12 gennaio alle 19.30, Teatro Orfeo di Taranto. Mario Incudine con l’Orchestra della Magna Grecia diretta dal Maestro Valter Sivilotti. Poltronissima: 40euro; Platea e Prima galleria: 30euro; Seconda galleria: 20euro; Terza galleria: 15euro.